Pirmais sniegs nav aiz kalniem? Kad Latvijā iestāsies auksts laiks un kāda būs ziema
Dabas vērotājs Vilis Bukšs dalījies ar saviem pareģojumiem par gaidāmo laiku Latvijā šajā septembrī un oktobrī.
Kā savā blogā raksta Vilis Bukšs, ticējums vēsta, ja septembra sākums ir silts un saulains, tad arī viss rudens būs silts un jauks. Ja septembrī negaiss un stiprs pērkons, tad ap Ziemassvētkiem būs daudz sniega. Ja ozolam daudz zīļu, tad pirms Ziemassvētkiem daudz sniega.
Šogad meža pīlādži trūcīgi ar ogām, bet ozolos zīļu daudz. Tas norāda uz to, ka rudens lielākoties būs sauss un ziema sniegaina. Purva bērzi sāk dzeltēt no pazarēm un tā ir zīme, ka rudens būs garš un ziema nesteigsies.
Šogad lazdas bagātas ar riekstiem un to ir daudz. Tas liecina, ka ziemā būs daudz sniega. Arī apiņiem laba raža un tas paredz nokrišņus rudens izskaņā un sniegainu ziemas sākumu.
Marta un maija zīmīgajās dienās, tāpat kā Vasaras Mārā (15. augusts) un pagājušajā Bērtulī (24. augusts), laikapstākļi bija vairāk sausi nekā slapji, un tas paredz sausu septembri un jauku atvasaru. Bezdelīgas vēl nesteidzas aizlidot un tā ir zīme, ka rudens pirmais mēnesis būs salīdzinoši silts un jauks.
Mēneša pirmajā pusē, pārsvarā līdz Mazajai Mārai (8. septembris), laikapstākļi vēl būtiski neatšķirsies no laikapstākļiem augusta pēdējā nedēļā. Tikai dienas kļūs nedaudz vēsākas un biežāk smidzinās sīks sēņu lietutiņš.
Septembra otrajā pusē būs salīdzinoši sauss un silts. Temperatūra dienas laikā var paaugstināties līdz plus 15, plus 20 grādiem. Nedēļā pirms Miķeļiem (29. septembris) nokrišņi īslaicīgi.
Ja ieskatās tālāk, tad arī oktobra pirmajā pusē, līdz Vecmiķelim (12. oktobris), vēl salīdzinoši rudenīgi silts, jauks un pārsvarā sauss laiks.
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Oktobra otrajā pusē dienas gan kļūs rudenīgi vēsas un naktīs jau daudzviet nelielas salnas. Šajā laikā īslaicīgs lietus un jau tradicionāli, ka laikā ap 20. oktobri lietus mākoņi ar ziemeļrietumu vēju var atnest krusu un slapju sniegu.