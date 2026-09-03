"Nekādā gadījumā neskenējiet!" Rīgā parādījies jauns krāpšanas veids autostāvvietās
Rīgā uz pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" maksas autostāvvietu apmaksas automātiem parādījušās viltotas uzlīmes ar krāpnieciskiem QR kodiem. Uzņēmums aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un tos nekādā gadījumā neskenēt.
"Rīgas satiksmes" pārstāvji informē, ka uz stāvvietu automātiem pamanītas uzlīmes, kas aicina skenēt kodu un satur uzrakstu "Skenē un maksā". Uzņēmums uzsver, ka šādu apmaksas veidu tas nepiedāvā, tāpēc klienti tiek brīdināti neiekrist krāpnieku slazdos.
Uz autostāvvietu apmaksas automātiem esam pamanījuši krāpnieciskas uzlīmes ar QR kodu un uzrakstu “SKENĒ UN MAKSĀ”.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 2, 2026
Aicinām klientus tās nekādā gadījumā neskenēt. Šādu apmaksas veidu nepiedāvājam, jo par autostāvvietu iespējams norēķināties lietotnē vai pašā biļešu automātā.… pic.twitter.com/BzF0ptBKP2
Droši norēķināties par autostāvvietu izmantošanu joprojām var tikai divos oficiālos veidos: izmantojot viedtālruņa lietotni; veicot apmaksu pašā biļešu automātā.
Šobrīd uzņēmuma atbildīgie darbinieki aktīvi apseko stāvvietas un viltotās uzlīmes no automātiem noplēš. Tomēr "Rīgas satiksme" aicina arī pašus autovadītājus būt vērīgiem – ja uz automāta tiek pamanīts šāds aizdomīgs QR kods, to nedrīkst skenēt, un par atradumu nekavējoties jāziņo uzņēmumam.