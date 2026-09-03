Izsmēķa vieta ir atkritumu tvertnē! Arī Valmieras novadā pastiprina kontroli pār izsmēķu izmešanu tiem neparedzētās vietās
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi un mudinātu Valmieras novada iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, vērš uzmanību uz bieži nepamanītu, bet ļoti kaitīgu piesārņojuma veidu.
No septembra Valmieras novadā un citviet plānota pastiprināta policijas uzraudzība, rosinot izsmēķus izmest tiem paredzētās vietās. LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā” ietvaros vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Zaļā josta” ir sagatavojis izglītojošu infografiku sēriju, kas atklāj patiesību par izsmēķu sastāvu un to postošo ietekmi uz dabu.
Kas patiesībā slēpjas izsmēķī?
Lai gan ikdienā izsmēķis var šķist neliels un nekaitīgs atkritums, kas drīz vien dabā sadalīsies, tā sastāvs liecina par pretējo. Lielākā daļa cigarešu filtru tiek ražoti no celulozes acetāta – plastmasas materiāla. Turklāt smēķēšanas laikā filtrs darbojas kā sūklis, uzkrājot virkni kaitīgu vielu, tostarp nikotīnu, smagos metālus un citas toksiskas ķīmiskās vielas.
Nokļūstot vidē, šis plastmasas materiāls sadalās 10-15 gadu laikā. Sadalīšanās procesā tas lēnām drūp arvien mazākās daļiņās, veidojot bīstamu mikroplastmasas piesārņojumu, kas nonāk augsnē un gruntsūdeņos. Pētījumi liecina, ka cigarešu izsmēķi ir viens no visbiežāk sastopamajiem atkritumu veidiem pasaulē – katru gadu dabā nonāk aptuveni 4,5 triljoni izsmēķu, radot milzīgu un lieku slodzi ekosistēmām.
No septembra – pastiprināta policijas uzraudzība
Atbildīga rīcība ar izsmēķiem sākas ar izpratni, taču pašvaldībai ir jārūpējas par tīru vidi un sabiedrisko kārtību. Zinot, no kā sastāv cigarešu izsmēķis, ir skaidrs, ka tā vieta nav uz ietves, zālienā, mežā vai pie ūdenstilpēm. Lai novērstu izsmēķu izmešanu tiem nepiemērotās vietās, no septembra Valmieras novadā un citviet plānota pastiprināta policijas uzraudzība. Likumsargi stingrāk kontrolēs vides piegružošanu un piemēros sodus par bezatbildīgu rīcību ar izsmēķiem.
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Kā rīkoties pareizi?
Pareiza izvēle aizņem tikai sekundi, bet tās sekas ietekmē dabu gadiem ilgi. Aicinām izmest izsmēķus tikai tiem paredzētajās atkritumu tvertnēs. Ja tvertnes tuvumā nav, aicinām izmantot portatīvos pelnutraukus.