Valmieras tehnikums paplašina pieaugušo izglītības iespējas
Valmieras tehnikuma Pieaugušo izglītības resursu centrs mācību tēmas izvēlas, ņemot vērā pieaugušo interesi un darba tirgus pieprasījumu. Sarunas ar uzņēmumiem palīdz saprast aktuālās vajadzības un to, kurās jomās tehnikums ar savu pedagogu pieredzi, mācību laboratorijām un tehnoloģijām var būt praktisks palīgs.
Šogad centra organizētajās mācībās, kursos un meistarklasēs kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 260. Daļa dalībnieku izvēlējušies vairākas mācību iespējas.
Rudenī – desu ražošana, programmēšana, hidraulika un metināšana
Septembrī mācības uzsāks grupas desu ražošanā, algoritmēšanas un programmēšanas pamatos, hidraulikas un pneimatikas pamatos, TIG/141 lokmetināšanā un metināšanas pamatos. Atsevišķās grupās vēl ir brīvas vietas.
Mācību ilgums un formāts atšķiras – pieejami īsāki kursi, aptuveni divus mēnešus ilgi profesionālie moduļi un garākas tālākizglītības programmas. Vairākās programmās 90% līdz pat 100% mācību izmaksu sedz Eiropas Sociālā fonda Plus un valsts budžeta finansējums.
Cilvēkiem, kuri profesijā jau strādā, bet kuriem nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, paredzēta profesionālās kompetences novērtēšana “Profesija dienas laikā”. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iespējams apliecināt darba vidē iegūtās zināšanas un prasmes, piemēram, MAG metinātāja, pavāra, uzskaites grāmatveža vai programmēšanas tehniķa profesijā.
Atsevišķas mācības veltītas konkrētu profesionālo kompetenču apguvei, piemēram, elektroiekrāvēja vadītāja apliecības iegūšanai. Šo klāstu iecerēts papildināt arī ar A un B elektrodrošības grupu mācībām.
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Kad mācīties mudina interese
Praktiskās meistarklases kļuvušas par īpaši iecienītu pieaugušo mācību formātu – lielu atsaucību guvusi, piemēram, maizes un suši gatavošana. Interese mudina iet tālāk, tāpēc līdzās jau iecienītajām tēmām iecerētas jaunas meistarklases, tostarp tehniskajās jomās – 3D modelēšanā un drukāšanā, metināšanā, kā arī citās jomās.
“Valmieras tehnikums ir vieta, kur jebkurā vecumā var atgriezties, lai apgūtu ko jaunu. Vienam tā būs meistarklase, citam jaunas prasmes darbam vai iespēja iegūt kvalifikāciju. Svarīgākais ir cilvēka interese un vēlme mācīties, bet mūsu uzdevums ir radīt iespējas to pārvērst jaunās zināšanās un prasmēs,” uzsver Valmieras tehnikuma Pieaugušo izglītības resursu centra vadītāja Elīna Ķibere.
Informācijai par aktuālajām mācībām un brīvajām vietām aicinām sazināties ar Valmieras tehnikuma Pieaugušo izglītības resursu centru vai sekot Valmieras tehnikuma mājas lapā vai sociālajos tīklos.