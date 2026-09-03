"Lidl" turpina pārsteigt
Mazumtirgotājs “Lidl” visos savos veikalos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā īpašu pārsteiguma saldējumu ar trīs dažādām un unikālām garšām, kas līdz šim nav bijušas pieejamas nevienā no Baltijas valstīm.
Visi trīs dažādo garšu veidu pārsteiguma saldējumam ir pieejami vienotā, noslēpumainā iepakojumā, līdz ar to pirms saldējuma iegādes nav iespējams noteikt, kura no garšām ir izvēlēta.
“Šajā gadā “Lidl” Latvijā svin savu 5. jubileju, tādēļ jau kopš pavasara dažādi pārsteidzam iedzīvotājus. Īpaša kampaņa un dziesma, zili produkti, dažādas akcijas, pasākumi, ko mūsu klienti augstu novērtēja. Taču pārsteigumi no mūsu puses nebeidzas, un šobrīd piedāvājam unikālu, trīs dažādu garšu saldējumu, kas nav pieejams nekur citur,” stāsta “Lidl” Mārketinga vadītāja Baltijas valstīs Neringa Podkopajeva.
“Garša ir viena no mūsu pamata maņām, un bieži vien mēs ikdienas steigā neizgaršojam ēdienu. Ja zinām, kāda tieši ir zemeņu, šokolādes vai vaniļas garša, tad mēs paši un mūsu garšas kārpiņas neiespringst, lai šo garšu iepazītu no jauna. Savukārt, baudot kādu garšu pirmo reizi, mūsu uzmanība, garšas kārpiņas ir veltītas jaunās garšas iepazīšanai un atklāšanai. Tādēļ šoreiz aicinām ikvienu izbaudīt nezināmo garšu saldējumu un censties uzminēt, kādas garšas saldējums tas ir. Pagaidām šīs garšas mēs neatklāsim, lai ikviens var censties uzminēt un izbaudīt savu pārsteigumu,” turpina N. Podkopajeva.
Visu trīs garšu saldējumi ir vafeļu glāzītē, un tie tika ražoti Lietuvā īpaši “Lidl” pasūtījumam Baltijas valstīs. Pārsteiguma garšas saldējumi “Lidl” veikalos būs pieejami līdz 30.septembrim, un to cena ir 0,99 EUR/gab.
Jau ziņots, ka mazumtirgotājs “Lidl” savu piecu gadu jubilejas sezonu Latvijā aizsāka jau pavasarī, atzīmējot to ar kampaņu “Labākā cena 5 gados”. Svētku ietvaros tika radīta īpaša Laura Reinika dziesma, kā arī organizēti dažādi izklaides pasākumi un pārsteigumi.