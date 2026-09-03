NATO spēki gatavojas vērienīgām mācībām Sēlijā
No 5. līdz 14. septembrim Sēlijas militārajā poligonā notiks NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā mācības “Oak Projection”, kuru laikā pilnveidos spēju pārvietot, izvērst un uzturēt kaujas spējīgas vienības ārpus to pastāvīgās izvietojuma vietas.
Mācību laikā vienības veiks uzbrukuma un aizsardzības taktiskos uzdevumus, trenējot spēju darboties dažādos apstākļos, nodrošināt savstarpējo sadarbību un saglabāt kaujas spējas pēc pārvietošanas uz mācību norises vietu.
Mācības “Oak Projection” ir daļa no NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā gatavošanās rudenī plānotajām plašāka mēroga mācībām, pilnveidojot vienību savstarpējo sadarbību, komandvadību un spēju izvērst spēkus un veikt uzdevumus ārpus pastāvīgās izvietojuma vietas.
Iedzīvotāju ievērībai!
No 4. līdz 7. septembrim notiks militārās tehnikas un personāla pārvietošana uz Sēlijas militāro poligonu. Kāpurķēžu militārā tehnika no Garkalnes pa dzelzceļu tiks nogādāta līdz Seces stacijai un tālāk uz Sēlijas militāro poligonu, savukārt riteņu militārās tehnikas kolonnas no Ādažu militārās bāzes pārvietosies pa autoceļiem trīs atsevišķās grupās, lai mazinātu ietekmi uz satiksmes plūsmu.
Mācību laikā starp Ādažu militāro bāzi un Sēlijas militāro poligonu notiks arī Kanādas bruņoto spēku helikopteru CH-146 “Griffon” lidojumi. No 11. līdz 14. septembrim militārā tehnika un personāls atgriezīsies Ādažu militārajā bāzē. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārās tehnikas pārvietošanos un helikopteru lidojumiem, kā arī iespējamiem īslaicīgiem satiksmes apgrūtinājumiem.