“Kokrūpnieku lietas” sižeti nominēti Izcilības balvai - cik ētiski tas ir, ja vēl nav tiesas sprieduma?
Latvijas Žurnālistu asociācijas “Izcilības balvai 2026” nominēta Ilzes Jaunalksnes-Rēderes sižetu sērija “Kokrūpnieku lieta”. Tikmēr lieta, par kuru sižetos vēstīts, juridiski vēl nav noslēgusies. Vai profesionālam apbalvojumam šādā situācijā nevajadzētu nogaidīt? Šādu jautājumu aktualizē “Jēkabpils Laiks”.
Sižetu sērija “Kokrūpnieku lieta” sabiedrībā tika plaši pamanīta un bija viens no faktoriem, kas rosināja arī valsts institūciju interesi par šo.
Taču šāds apbalvojums pats par sevi nevar kalpot kā apliecinājums tam, ka žurnālistikas darbā paustie pieņēmumi vai secinājumi jau ir juridiski pierādīti.
“Jēkabpils Laiks” norāda, ka šādā situācijā būtu vērts nošķirt divas lietas — žurnālistikas darba profesionālo kvalitāti un juridiskus secinājumus par iespējamu prettiesisku rīcību.
Tiesa vēl nav pateikusi pēdējo vārdu
“Kokrūpnieku lieta” ir izraisījusi virkni procesu valsts institūcijās. Kriminālprocesu ir sākusi arī Latvijas Republikas prokuratūra.
Jāpiebilst, ka ģenerālprokurora vēršanās Satversmes tiesā ir prasījums tiesai, nevis jau pieņemts tiesas nolēmums. Savukārt Valsts kontrole ir konstatējusi nepilnības AS “Latvijas valsts meži” pārvaldībā un norādījusi uz samazinātiem uzņēmuma ieņēmumiem. Tomēr revīzijas secinājumi paši par sevi nenozīmē, ka tiesā būtu pierādīta konkrētas personas prettiesiska rīcība.
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Arī Konkurences padomes lēmums par vēsturiskajiem ilgtermiņa līgumiem ir atsevišķs juridisks jautājums, turklāt AS “Latvijas valsts meži” šo lēmumu ir pārsūdzējusi. Līdz ar to “Kokrūpnieku lietas” galīgais juridiskais iznākums šobrīd nav zināms.
Tas, protams, nenozīmē, ka žurnālistiem būtu jāgaida tiesas spriedums, lai pētītu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Žurnālistikas uzdevums ir uzdot neērtus jautājumus, analizēt dokumentus, pārbaudīt informāciju un vērst uzmanību uz iespējamiem pārkāpumiem. Taču žurnālistika nav tiesa. Žurnālists nevar aizstāt tiesu, lemjot par personas juridisku vainu.
Vai balva var radīt iespaidu par “apstiprinātu” versiju?
Tieši šeit rodas būtiskākais jautājums par “Kokrūpnieku lietas” sižetu nominēšanu profesionālajai balvai.
Apbalvojums ir spēcīgs publisks signāls — tas norāda, ka konkrētais darbs tiek uzskatīts par profesionāli nozīmīgu un kvalitatīvu. Taču sabiedrībā tas var radīt arī citu iespaidu: ja žurnālistikas darbs ir atzīts par izcilu, tad tajā paustā informācija automātiski tiek uztverta kā neapstrīdama patiesība. Šāds secinājums būtu problemātisks.
Profesionāls apbalvojums nevar aizstāt tiesas spriedumu un nevar kļūt par netiešu argumentu juridiskā procesā — proti, “ja jau žurnālistikas darbs ir apbalvots, tad tajā aprakstītie fakti un secinājumi noteikti ir pierādīti”.
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Tāpēc, vērtējot šādus darbus, būtiski būtu ņemt vērā ne tikai to izraisīto rezonansi, bet arī izmantoto avotu kvalitāti, faktu pārbaudes rūpību, kontekstu un to, vai ir pienācīgi uzklausītas visas būtiskās iesaistīto pušu pozīcijas.
Publiskajā telpā svarīgs ir arī pretējais viedoklis
Plašu rezonansi izraisījušās lietās sabiedrības viedoklis var veidoties ļoti ātri. Tieši tādēļ īpaša nozīme ir faktu pārbaudei un dažādu versiju uzklausīšanai.
Saeimas deputāte Linda Liepiņa TV24 diskusijā, ko atstāsta LA.LV, ir minējusi runas par iespējamu politisku ietekmi uz “Kokrūpnieku lietu”, nosaucot arī konkrētu cilvēku. Šie apgalvojumi paši par sevi nav uzskatāmi par pierādītu faktu un būtu jāvērtē un jāpārbauda kompetentajām institūcijām. Šādas situācijas atgādina, cik būtiski ir nošķirt faktu, versiju, pieņēmumu un viedokli.
Skaļās un sarežģītās izmeklēšanās sākotnējais priekšstats ne vienmēr izrādās pilnīgs. Tāpēc rodas arī plašāks jautājums — vai žurnālista darbs un tā rezultātā radusies sabiedrības reakcija vēlāk nevar tikt izmantota citu personu politiskajās vai ekonomiskajās cīņās? Šāds risks pastāv jebkurā publiski skaļā lietā.
Likmes ir augstas arī ekonomikai
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“Kokrūpnieku lieta” skar nozari, kurai ir būtiska loma Latvijas ekonomikā.
Zemkopības ministrijas dati liecina, ka mežsaimniecība, kokapstrāde un mēbeļu ražošana 2023. gadā veidoja 6,4% no Latvijas iekšzemes kopprodukta un 17% no eksporta. Savukārt Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka arī 2025. gadā koks un koka izstrādājumi bija viena no nozīmīgākajām Latvijas eksporta preču grupām.
Tādēļ publiskajā telpā izteikti apgalvojumi par iespējamiem pārkāpumiem var ietekmēt ne tikai konkrētu cilvēku reputāciju. Tie var atstāt iespaidu arī uz uzņēmumu attiecībām ar bankām, investoriem, sadarbības partneriem un darbiniekiem.
Tas nenozīmē, ka žurnālistiem būtu jāizvairās no sarežģītu un neērtu jautājumu pētīšanas. Gluži pretēji — sabiedrības interesēs šāds darbs ir nepieciešams. Taču līdz ar ietekmi pieaug arī prasība pēc precizitātes un atbildības.
Vai ar balvu nevajadzētu nogaidīt?
Jautājums nav par to, vai Ilzei Jaunalksnei-Rēderei bija tiesības pētīt “Kokrūpnieku lietu”. Protams, žurnālistiem ir tiesības un arī pienākums pētīt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, tostarp iespējamu institūciju vai amatpersonu rīcību.
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Jautājums ir par ko citu — vai profesionāla balva šādam darbam būtu piešķirama jau tagad, kamēr būtiskie juridiskie procesi vēl turpinās?
Ja balvu piešķir, būtu svarīgi skaidri norādīt, ka tiek vērtēta žurnālistes profesionālā darbība — darbs ar avotiem un dokumentiem, informācijas pārbaude, tēmas aktualizēšana un sabiedrības uzmanības pievēršana nozīmīgam jautājumam. Balvai nevajadzētu tikt interpretētai kā tiesas spriedumam vai kādas konkrētas personas vainas apstiprinājumam.
Tikpat būtiski būtu nodrošināt caurskatāmu balvas piešķiršanas procesu un pārliecināties, ka ir izvērtēti iespējamie interešu konflikti.
Galu galā demokrātiskā valstī gan žurnālistikai, gan tiesu varai ir sava loma. Žurnālistika drīkst uzdot jautājumus un atklāt iespējamas problēmas, savukārt galīgo juridisko vērtējumu sniedz tiesa.
Sabiedrība var gaidīt taisnīgu spriedumu. Iespējams, arī profesionāls apbalvojums šādā situācijā var pagaidīt.