Meklēja izeju no parādiem, bet zaudēja vēl vairāk - Latvijā atklāta vērienīga krāpšanas shēma
Valsts policija ir pabeigusi apjomīgu pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā par iespējamu ilgstošu un sistemātisku krāpšanu organizētā grupā, sniedzot fiziskām personām pakalpojumus saistībā ar maksātnespējas procesa uzsākšanu un norisi, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Kriminālprocesā par cietušajām atzītas 57 personas, kurām kopumā nodarīts materiālais kaitējums ne mazāk kā 81 303,59 eiro apmērā.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka personas, kuras bija nonākušas sarežģītā finansiālā situācijā, vērsās vairākos savstarpēji saistītos uzņēmumos, kas piedāvāja pakalpojumus fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos.
Klientiem tika radīts priekšstats, ka pakalpojumus sniedz pieredzējuši speciālisti, un uzņēmumi ir profesionāli un kompetenti maksātnespējas jomā.
Ar klientiem tika slēgti līgumi par dokumentu sagatavošanu maksātnespējas procesa uzsākšanai, paredzot regulāru pakalpojuma maksu vairāku mēnešu garumā. Vienlaikus izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka klientu finansiālais stāvoklis un iesniegtie dokumenti ne vienmēr tika pienācīgi izvērtēti, lai savlaicīgi konstatētu apstākļus, kas varēja būt šķērslis maksātnespējas procesa sekmīgai pabeigšanai ar saistību dzēšanu.
Vairākiem klientiem maksātnespējas process vēlāk tika izbeigts bez saistību dzēšanas, un iecerētā finansiālā risinājuma vietā viņu mantiskais stāvoklis neuzlabojās un atsevišķos gadījumos būtiski pasliktinājās.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka noziegumu izdarījusi trīs personu grupa, kuras dalībnieki katrs pildījuši noteiktu lomu.
Viena persona organizēja uzņēmumu darbību, pārvaldīja finanšu jautājumus, nodrošināja reklāmu, pieņēma darbā darbiniekus un atsevišķos gadījumos konsultēja klientus. Otra persona galvenokārt nodrošināja komunikāciju ar klientiem, ieguva informāciju par viņu finansiālo stāvokli, sniedza norādes par turpmāko rīcību un sekoja līdzi maksājumu veikšanai uzņēmumam. Savukārt trešā persona, būdama sertificēts maksātnespējas administrators, bija iesaistīta komunikācijā ar klientiem un maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošanā.
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Iegūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības izdarītas laika posmā no 2018. līdz 2024. gadam. Būtisku izmeklēšanas daļu veidoja finanšu plūsmu analīze. Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 89 649,47 eiro apmērā.
Daļa šo līdzekļu tika novirzīta darījumam, kura rezultātā bija paredzēts iegūt nekustamo īpašumu. Vienlaikus izmeklēšanā analizēti arī citi finanšu darījumi, kas, iespējams, izmantoti, lai radītu priekšstatu par finanšu līdzekļu legālu izcelsmi.
Lai nodrošinātu iespējamo noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju, iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu, procesuālo izdevumu segšanu un cietušajiem nodarītā kaitējuma kompensāciju, kriminālprocesā uzlikts arests kustamai un nekustamai mantai, kā arī naudas līdzekļiem.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā policija ieguva un analizēja apjomīgu pierādījumu kopumu – cietušo un liecinieku liecības, uzņēmumu darbības dokumentāciju, klientu iesniegtos dokumentus, banku kontu un citu finanšu informāciju, kā arī citus kriminālprocesa materiālus, tos vērtējot savstarpējā saistībā un kopsakarībā.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta organizētā grupā. Pret vienu aizdomās turēto kriminālprocess papildus kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Šā gada 17. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret trim personām.
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Aizdomās turētie ir 1966., 1990. un 1995. gadā dzimuši Latvijas pilsoņi, kuri iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.