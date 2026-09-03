PTAC informācijas sistēmai noticis kiberuzbrukums - noplūduši teju 700 uzņēmēju un amatpersonu dati
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) informācijas sistēmā noticis kiberdrošības incidents, kura dēļ trešo personu rokās nonākuši 697 komersantu pārstāvju un 34 iestādes amatpersonu dati.
PTAC informē, ka ietekmētā informācijas sistēma ir "Attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma" (ASDIS). ASDIS ir C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir informācijas sistēmas zemākais riska līmenis.
Šo sistēmu PTAC izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai un tā atbilst valstī noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām.
ASDIS ir izvietota tīkla infrastruktūrā, kurai ir uzstādīta CERT.LV agrās brīdināšanas sensora (ABS) sistēma. PTAC uzskata, ka nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā ir būtiski pastiprināt jebkuru tehnoloģisko resursu drošību, tam atrodot nepieciešamos finanšu līdzekļus, uz ko jau iepriekš Ministru kabineta rīcības sēdē par kiberdrošības jautājumiem ir norādījusi arī Ekonomikas ministrija.
Patlaban veiktā izmeklēšana liecina, ka incidenta rezultātā izgūti PTAC licencējamo subjektu, proti, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju un komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kontaktinformācija.
Izgūti 697 komersantu pārstāvju un 34 PTAC amatpersonu kontaktinformācija – vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.
Vairumā gadījumu šī informācija jau ir citos publiskos reģistros, piemēram, Atvērto datu portālā.Incidenta rezultātā nav apdraudēti uzraudzības dati, ko komersanti iesnieguši PTAC.
Pašreiz incidenta skartā sistēma ir slēgta. Par sistēmas nepieejamību PTAC nekavējoties informēja arī visus sistēmas lietotājus.