Attēlam ir ilustratīva nozīme.
112
Šodien 08:08
Ceļojums uz Minheni beidzas, pat nesācies: Rīgas centrā avārijā iekļūst "Flixbus" autobuss
Aptuveni 30 stundu garais ceļojums no Rīgas uz Minheni kādai tūristu grupai trešdien sākās ar pamatīgu izbīli – uzreiz pēc pasažieru uzņemšanas Rīgas autoostā starptautiskais "Flixbus" autobuss iekļuva sadursmē ar tramvaju, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījums notika Lastādijas un Centrāltirgus ielu krustojumā. Veicot manevru, autobusa šoferim nepārredzamā krustojumā tramvajs trāpīja tā saucamajā "aklajā zonā", liedzot iespēju izvairīties no sadursmes.
Autobusa vadītājs norādīja, ka, braucot pa malējo joslu, tramvaju saskatīt ir neiespējami: "Aizmugures spogulī var redzēt malu un otro joslu. Tramvaja nebija… Ieraudzījām tramvaju tad, kad jau tas bija blakus logā." Par laimi, negadījumā cilvēki necieta.