Diezgan atšķirīga aina - jaunas aptaujas dati liecina, ka 15. Saeimā varētu iekļūt septiņas partijas
Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt septiņi politiskie spēki, liecina tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" sadarbībā ar SIA "Faktu logs" augusta izskaņā veiktās aptaujas dati.
Aptaujas rezultāti, kas pārrēķināti starp tiem respondentiem, kuriem bija noteikta politiskā izvēle, rāda, ka parlamentā iekļūtu "Apvienotais saraksts" (AS), "Latvija pirmajā vietā" (LPV), Nacionālā apvienība (NA), "Progresīvie", Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), "Suverēnā vara/Jaunlatvieši" (SV/J) un "Jaunā vienotība" (JV).
Vaicāti, par kuru politisko partiju balsotu, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, 15,6% no visiem aptaujātajiem atbalstu pauduši Ministru prezidenta Andra Kulberga pārstāvētajam AS. Par LPV balsi atdotu 8,3% respondentu, bet par NA - 7,3%. Par "Progresīvajiem" balsotu 7,1% aptaujāto, par ZZS - 6,9%, par SV/J - 6,3%, bet JV atbalstītu 5,9% no aptaujas dalībniekiem.
Partija "Mēs mainām noteikumus" "Latvijas faktu" sadarbībā ar "Faktu logu" veiktajā aptaujā ieguvusi 2,2% respondentu atbalstu, par "Stabilitātei" balsotu 1,7%, tikpat lielu atbalstu saņemtu arī "Latvijas attīstībai", bet "Saskaņas centru" atbalstījuši 1,1% aptaujas dalībnieku. Pārējās trīs reitingā iekļautās partijas - "Austošā saule Latvijai", Gobzema saraksts un Jaunā konservatīvā partija - katra iegūtu zem 1% vēlētāju balsu, liecina aptaujas dati.
23,1% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 10,7% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos.
"Latvijas faktu" sadarbībā ar "Faktu logu" aptauja tika veikta no 21. augusta līdz 31. augustam, pēc stratificētās nejaušības principa klātienes intervijās dzīves vietās un telefonintervijās iztaujājot 1058 Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Izlase aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par iedzīvotāju sadalījumu Latvijas administratīvi teritoriālajās vienībās.
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Salīdzinot šīs aptaujas datus ar partiju reitingu, kuru pēc Latvijas Sabiedriskā medija un portāla "Delfi" pasūtījuma augustā sagatavoja pētījumu centrs "SKDS", redzams, ka būtiskākā atšķirība ir Saeimā potenciāli iekļuvušo partiju skaitā, pārrēķinot atbilžu datus starp respondentiem, kuriem bija noteikta politiskā izvēle. Pēc "SKDS" aptaujas datiem 5% barjeru pārvarētu seši politiskie spēki - AS, SV/J, "Progresīvie", LPV, JV un NA, savukārt pēc "Latvijas faktu" sadarbībā ar "Faktu logu" veiktās aptaujas datiem 5% barjeru pārvarētu arī ZZS.
ZZS premjera amata kandidāts, ekonomikas ministrs Viktors Valainis intervijā aģentūras LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?" skaidroja, ka dažādu aptauju rezultātus ne vienmēr iespējams tieši salīdzināt, jo tiek izmantotas atšķirīgas metodoloģijas. Politiķis īpaši izcēla interneta aptaujās un telefonintervijās iegūto rezultātu atšķirības.
Valainis pauda pārliecību, ka ZZS tradicionālais elektorāts internetā nav tik aktīvs kā citām partijām, tāpēc partijas pasūtītās aptaujas rezultāti var atšķirties no publiski izskanējušajiem datiem. Viņš kā argumentu minēja arī tikšanos ar ZZS atbalstītājiem dažādās Latvijas pilsētās, kur, pēc politiķa teiktā, saņem ievērojami pozitīvāku atgriezenisko saiti nekā to rāda publiskotie reitingi. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā sestdienā.