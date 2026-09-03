Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21 grādam. Laikapstākļu prognoze ceturtdienai
Foto: LETA
Latvijā valdīs rudenīgi laikapstākļi.
Sabiedrība

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21 grādam. Laikapstākļu prognoze ceturtdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21 grādam. ...

Sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz +17..+21 grādam. Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk un vējš mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20 vai +21 grādam.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

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