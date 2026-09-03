Rudens sesija sākas ar spriedzi: Saeima šodien lems par neuzticības izteikšanu Dombravam
Saeima šodien lems par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA), liecina Saeimas sēdes darba kārtība.
Dombravas demisijas pieprasījumu Saeimā iesnieguši desmit partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Iepriekš arī Saeimā izjukušās partijas "Stabilitātei!" deputāti informēja, ka gatavojot pieprasījumu Dombravas demisijai šajā jautājumā.
Par atbalstu Dombravas demisijai iepriekš ir paziņojuši "Progresīvie", norādot, ka Dombrava savā līdzšinējā darbā iekšlietu ministra amatā ir pasliktinājis kopējo drošības situāciju valstī.
Līdztekus šodien pie Saeimas ēkas plkst. 8.30 notiks Nacionālās apvienības (NA) rīkots pikets Dombravas atbalstam.
Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons apliecināja, ka pašvaldībā ir iesniegts pieteikums par piketa rīkošanu.
Piketa mērķis ir paust atbalstu Dombravas līdzšinējai rīcībai un stingrai Latvijas nacionālo interešu aizstāvībai.
Kā ziņots, Iekšlietu ministrija (IeM) augusta sākumā informēja, ka rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" darbību.
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Pēcāk pēc notikušās valdības sēdes premjers Andris Kulbergs un Dombrava norādīja, ka nelegālās migrācijas apkarošanai valdība nelems par IeM priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr vienlaikus uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki.