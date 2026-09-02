Nacionālā apvienība pie Saeimas piketēs pret iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu
Ceturtdien, plkst. 8.30 pie Saeimas ēkas Nacionālā apvienība rīkos piketu, lai atbalstītu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas politiku un protestētu pret viņa demisijas pieprasīšanu.
"Kopš stāšanās amatā ministrs konsekventi iestājies par stingrāku imigrācijas politiku, Latvijas austrumu robežas aizsardzību un iekšlietu dienestu spēju stiprināšanu," paziņoja Nacionālā apvienība.
"Latvijai ir nepieciešama stingra imigrācijas politika, droša austrumu robeža un spēcīgi iekšlietu dienesti. Jānis Dombrava ir sācis konkrēti rīkoties šajos jautājumos, un mēs vēlamies publiski paust atbalstu tam, lai šis darbs tiktu turpināts.
Jau iepriekš Jānis Dombrava ir iestājies par stingrāku migrācijas kontroli, bet, kļūstot par iekšlietu ministru, par vienu no galvenajām prioritātēm noteicis imigrācijas ierobežošanu. Vienlaikus pastiprināta Latvijas–Baltkrievijas robežas apsardzība un sadarbība starp Valsts robežsardzi, Valsts policiju un citiem valsts drošībā iesaistītajiem dienestiem," teikts NA paziņojumā.
Pieprasījumu par Dombravas demisiju paziņojušas iesniegt gan Kremlin labvēlīgā "Stabilitātei!", gan partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV). LPV līderis Ainārs Šlesers norādījis, ka demisijas pieprasījums tiks iesniegts nākamajā Saeimas sēdē. Opozīcijas partijas ministra atbildību saista arī ar valdības ieceri apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Savukārt Iekšlietu ministrija skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai.
Saeimas opozīcijā esošās partijas "Progresīvie" frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs jau izteicies, ka tās pārstāvji atbalstīs Dombravas demisiju, jo ministra rīcība rada riskus valsts drošības interesēm. Savukārt "Jaunā vienotība" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics paziņojis, ka viņa frakcija neplāno atbalstīt demisijas pieprasījumu.