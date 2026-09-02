Avārija Vienības gatves un Ģimnastikas ielas krustojumā (ekrānuzņēmums no video)
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Vakar 22:48
Vienības gatves un Ģimnastikas ielas krustojumā sadursmē cieš trīs automašīnas
Trešdien Rīgā, Vienības gatves un Ģimnastikas ielas krustojumā notikusi divu automašīnu sadursme, kuras rezultātā cietusi arī trešā.
Negadījums notika, kad viena automašīna veica kreiso pagriezienu un sadūrās ar pretējā virzienā taisni braucošo automašīnu, bet trieciena rezultātā iebukņīja priekšā stāvošo automašīnu. Nav ziņu, vai avārijā būtu cietuši cilvēki.
Pēdējā laikā šajā krustojumā jau bijušas vairākas avārijas. Piemēram, 28. augustā, iegriežoties no Vienības gatves Ģimnastikas ielā kravas vilcējs ar puspiekabi aizķēra un nogāza gājēju luksoforu. Savukārt 4. augusta rītā notika pat piecu automašīnu sadursme.