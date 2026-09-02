Dzintaros skanēs “Jubilate Vijolissimo” - Gidona Krēmera un “Kremerata Baltica” jubileju ieskaņa!
No 11. līdz 13. septembrim Dzintaru koncertzālē norisināsies 23. starptautiskais kamerorķestra “Kremerata Baltica” festivāls ‘‘Jubilate Vijolissimo’’, kas vienlaikus atklās Gidona Krēmera 80. un “Kremerata Baltica” 30. jubilejas sezonu.
11. septembra koncerts būs “Kremerata Baltica” veltījums Latvijas komponistiem un mūziķiem. Pie “Kremerata Baltica” diriģenta pults pirmo reizi stāsies Jurģis Cābulis, kopā ar Gidonu Krēmeru un “Kremerata Baltica” solistiem muzicēs arī pianists Reinis Zariņš un vijolniece Laura Zariņa. Gaidāmi arī Jēkaba Jančevska un Raivja Misjuna pirmatskaņojumi.
Jančevskis, instrumentācijas, dziļgremdīga skanējuma un kulmināciju meistars savos skaņdarbos ievelk ar romantisku grodumu un kompozicionālu inteliģenci. Savukārt Raivis Misjuns, komponists un Eiropā plaši koncertējošs kontrabasists savā mūzikā pievēršas skaistuma noslēpumam un cilvēcisko emociju patiesumam, radot poētiski netveramu un suģestējošu skaņu pasauli. Viņa jaundarbs ‘‘Concerto grosso’’ ir arī kā veltījums skolas laika biedriem, kuri šodien muzicē “Kremerata Baltica” sastāvā, izceļot kopā muzicēšanas prieku un dzīvo muzikālo dialogu, kas ir Concerto grosso žanra pamatā. Koncertā skanēs Jāņa Ivanova 14. "Sinfonia da Camera", godinot dižo latviešu simfoniķi 120. jubilejā. Opusu caurvij Ivanova vīrišķīgais romatisms, sirds siltuma, poēzijas un saules gaismas pretstati. Dzirdēsim arī Pētera Vaska, Pētera Plakida, Tālivalža Ķeniņa un Renātes Stivriņas opusus. Jēkaba Jančevska jaundarbu “Reiz izaugs mīlestība” vijolei un stīgām kopā ar “Kremerata Baltica” atskaņos vijolniece Madara Pētersone.
12. septembrī kamermūzikas programmas centrā būs “Kremerata Baltica” rezidējošā komponista Viktora Kisina daiļrade. Ar Gidonu Krēmeru un “Kremerata Baltica” Kisinam ir īpaši cieša radošā saikne jau kopš 2001. gada – viņa mūzika vairākkārt piedzīvojusi pirmatskaņojumus orķestra un Krēmera izpildījumā, kā arī iemūžināta nozīmīgos ierakstos, tostarp prestižās izdevniecības ECM albumā ‘‘Between Two Waves’’ (2013). Kisina mūzikai raksturīga smalka, koncentrēta izteiksme, gaistošas un niansētas skaņu kustības, lielu nozīmi piešķirot klusumam un tembriem. Par viņa daiļradi teikts, kā tā apdzīvojot pasaules starp Alfrēdu Šnitki un Mortonu Feldmanu. Koncertā Dzintaros gaidāms Kisina pirmatskaņojums – Klavieru kvintets, dzirdēsim arī komponista izvērsto Duetu altam un čellam, un Pētera Vaska miniatūru čellam un klavierēm.
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Īpašs festivāla akcents būs programma “Tango fever”, kurā Gidons Krēmers, Madara Pētersone, Andrejs Puškarevs un “Kremerata Baltica” mūziķi pievērsīsies tango pasaulei. Programmā skanēs Astora Pjacollas darbi “Buenos Aires Hora Cero”, “La Muerte del Angel”, “Tango etude”, “Milonga sin palabras”, “Nightclub 1960”, “Escualo”, “Introduccion al Angel” un “Fuga Y Misterio”, kā arī Oskara Stroka tango “My Last Tango” un “Dark Eyes”. Programmā izskanēs arī Pētera Vaska cikla “Trīs skumji skaņdarbi” otrais skaņdarbs “Sāpju pilni” vijolei un klavierēm Stellas Zaķes un Reiņa Zariņa izpildījumā.
Festivāla noslēguma koncertā 13. septembrī kopā ar “Kremerata Baltica” uzstāsies latviešu publiskas iemīļotais pianists Reinis Zariņš un Jūliuss Asāls - ‘‘Deutsche Grammophon’’ un BBC Jaunās paaudzes mākslinieks, kurš ieguvis Classic FM titulu ‘‘Rising Star 2024’’ un dēvēts par vienu no spožākajiem savas paaudzes pianistiem. Viņa izsmalcinātais un reizē enerģiskais spēles stils ir iekarojis klausītāju sirdis tādās leģendārās koncertvietās kā Vigmora zālē Londonā, ‘‘Musikverein’’ Vīnē un citās.
Programmā līdzās Johana Sebastiāna Baha un Alfrēda Šnitkes klavierkoncertiem izskanēs Jozefa Haidna Čella koncerts Re mažorā, kurā “Kremerata Baltica” muzicēs kopā ar strauji starptautisku atzinību gūstošo Kanādas un Dienvidāfrikas čellisti Luku Kocē (Luka Coetzee). 18 gadu vecumā viņa kļuva par jaunāko un pirmo kanādieti, kas uzvarējusi prestižajā Paulo Starptautiskajā čellistu konkursā Helsinkos. Koncertā izskanēs arī Gijas Kančeli, Džovanni Solimas un Heinriha Ignaca Franca fon Bībera skaņdarbi. Noslēguma koncertā Reinis Zariņš būs solists Johana Sebastiāna Baha Klavierkoncertā re minorā BWV 1052, Jūliuss Asāls – Alfrēda Šnitkes Koncertā klavierēm un stīgu orķestrim, bet Gidons Krēmers atskaņos Gijas Kančeli “Little Daneliade”. Džovanni Solimas “Violoncelles, vibrez!” muzicēs Luka Kocē un Magdalena Ceple.