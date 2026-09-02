Zagļi neparastā veidā ielaužas Rīgas "Maxima" veikalā
Rīgas mikrorajona Bieriņu veikalā "Maxima" Liepājas ielā naktī uz 31. augustu paviesojušies ļaundari, kas veikalā iekļuvuši neparastā veidā.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", zagļi iekļuvuši nav izmantojuši logu vai durvis, bet izzāģējuši caurumu sienā. Kaut gan veikala pārstāvji detalizētu informāciju nesniedza, tā kā notiek policijas izmeklēšana, zagļu darbība rada aizdomas par zinošas personas iesaisti, lai zinātu precīzi, kur zāģēt un izvairīties no signalizācijas.
"Maxima Latvija" pārstāve Katrīna Kaire apstiprināja, ka zādzība notikusi naktī uz 31. augustu "Maxima X" veikalā Liepājas ielā 76. Viņa paziņoja, ka zagļi no ārpuses ir iekļuvuši noliktavas telpās, bet tirdzniecības zālē netika. Zādzība ir fiksēta videonovērošanas kamerās un ieraksts ir nodots Valsts policijai.
"Maxima" pārstāve neminēja zaudējumu apmēru, tomēr neoficiāla informācija liecina, ka zādzība veikta alkohola noliktavā, vēsta "Degpunktā".