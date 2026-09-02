Aizsaulē devies Latvijas Televīzijas leģenda Jānis Dimants
Šonakt 89 gadu vecumā miris ilggadējais Latvijas Televīzijas ziņu raidījuma "Panorāma" galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants, pavēstīja Dimanta ģimene.
Līvānu novada pašvaldības publiskotā informācija liecina, ka Dimants dzimis 1937. gada 2. februārī Jersikas pagastā zemnieku ģimenē, kura tolaik, Latvijas brīvvalsts laikā, apsaimniekoja septiņus hektārus zemes. Skolas gaitas Dimants sāka Jersikas pamatskolā. Mācoties 4. vai 5. klasē, viņš jau esot zinājis, ka būs žurnālists.
Vidusskolas laikā savu karjeru viņš sāka Līvānu rajona laikraksta "Uzvaras ceļš" redakcijā. Viņa tēvs bija kolhoza brigadieris, un Dimants jau tad rakstījis par lauksaimniecību. Vēlāk Dimants pārcēlās uz Rīgu, kur absolvēja Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, tomēr par juristu nekad nav strādājis.
Latvijas Televīzijā Dimants nokļuva, pārceļoties ar sievu Veroniku no Alūksnes uz Rīgu. Pirms tam Rīgā dažus mēnešus strādāja citās redakcijās, bet vēlāk tika pieņemts darbā "Panorāmā" par korespondentu. Pēc dažiem gadiem viņš kļuva par vecāko redaktoru un pēc tam ilgus gadus bija "Panorāmas" galvenais redaktors.
Latvijas Televīzijā Dimants nostrādāja 40 gadus - no 1962. līdz 2002. gadam. 2002. gadā saņēmis Latvijas Televīzijas balvu par mūža ieguldījumu, bet 2017. gadā apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
2021. gadā Dimantam piešķīra Līvānu novada apbalvojumu "Līvānu Goda pilsonis". Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu žurnālistikas jomā, Latvijas lauku un zemnieku darba popularizēšanā, par lokālpatriotismu, kā arī par pozitīva Jersikas pagasta un Līvānu novada tēla veidošanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dimants pēdējos dzīves gadus pavadīja Jersikas pagasta "Dimantos".