Einārs Maizītis (foto: Valsts policija)
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Šodien 19:46
Meklē kopš 28. augusta pazudušo Eināru Maizīti. Kā pēdējā atrašanās vieta minēti Vangaži
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1984. gadā dzimušo Eināru Maizīti, kurš šī gada 28. augustā ap pulksten 20.05 informējis tuviniekus, ka atrodas Vangažos un kopš tā brīža personas atrašanās vieta nav zināma.
Einārs Maizītis (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 180 cm, tumšas krāsas, lokaini mati. Bija ģērbies darba biksēs, gumijas zābakos, tumši pelēkas krāsas džemperī ar kapuci, iespējams, līdzi bija tumši zaļas krāsas mugursoma. Vīrietim ir apdegumi uz plaukstām.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!