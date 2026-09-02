Latvija ar 100 000 eiro palīdzēs briesmīgo plūdu seku mazināšanai Nepālā
Latvija plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai, liecina Ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fondā, naudu novirzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Kā norāda ministrijā, atsaucoties uz Nepālas starptautisko palīdzības lūgumu, vairākas valstis un starptautiskās organizācijas jau ir paziņojušas par finansiālā un humānā atbalsta sniegšanu, starp kurām ir Eiropas Savienība, Apvienotā Karaliste, ASV, Čehija, Korejas Republika, Ķīna, Indija un Apvienotie Arābu Emirāti.
Ministrija arī atgādina, ka Nepālas Tūrisma departamenta sagatavotajā bezvēsts pazudušo personu sarakstā ir iekļauti arī 33 Latvijas valstspiederīgie, par kuru pazušanu tuvinieki informējuši Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu. Nepālas glābšanas dienesti sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konsulārajām pārstāvniecībām turpina pazudušo personu meklēšanas un identifikācijas pasākumus.
Kā Latvijas Televīzijai pastāstīja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne, goda konsuls apstiprinājis, ka pēdējais telefona zvans, kurā notikusi saziņa ar Latvijas tūristu grupas gidu, ir bijis plkst. 8. 38, un saziņa notikusi tieši robežkontroles punktā. Tas varētu būt bijis Ķīnas pusē, proti, robeža uz Nepālu vēl nav bijusi šķērsota, teica Medne. Viņa arī informēja, ka trešdien Nepālā ieradies Konsulārā departamenta pārstāvis, kurš jau ticies ar Nepālas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Par finansējuma novirzīšanu vēl jālemj valdībai.
Kā vēstīts, Latvija arī plāno nosūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas dabas katastrofā bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai, aģentūrai LETA otrdien pastāstīja iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) padomniece Marija Luīze Ratniece. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismā ir aktivizēts pieprasījums par mobilajām saldētavām, kuru minimālā kapacitāte ir pieci bojāgājušie. Tāpat Nepālai plānots nosūtīt DNS testēšanas komplektus un materiālus. Ja būs kādi jauni pieprasījumi, tad Iekšlietu ministrija vērtēšot, vai Latvijai ir attiecīgi resursi, lai palīdzētu, sacīja Ratniece.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, svētdien, 30. augustā, Rīgas lidostā ...
26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 2. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1127, bet vēl 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.