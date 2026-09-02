Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
"Mēs nezinām, kurš "Es tevi mīlu" var izrādīties pēdējais": neziņā par abu vecāku likteni Nepālas traģēdijā Ellas Fūrmanes krustmeita Klaudija dalās ar aizkustinošu vēstījumu
Šodien aprit nedēļa kopš traģēdijas Nepālā, kur briesmīgajos plūdos bojā gājušo skaits pārsniedzis 1100 cilvēku un nav zināms 33 Latvijas valstspiederīgo liktenis ar aizkustinošu vēstījumu dalījusies dziedātājas Ellas Fūrmanes krustmeita Klaudija, kura visu šo laiku spiesta dzīvot neziņā, vai kādreiz vēl laimēsies satikt dzīvus savus vecākus Agnesi un Raimondu Fūrmaņus.
“Kamēr gaidu, kad mani vecāki atgriezīsies mājās, es daudz dziļāk nekā jelkad agrāk saprotu, ka visdārgākais, kas mums šajā dzīvē ir dots, ir cilvēki, kurus mīlam,” viņa pavēstīja sociālajā vietnē “Instagram”.
“Šodien aprit nedēļa kopš traģēdijas Nepālā un nedēļa kopš kontaktu zaudēšanas ar maniem vecākiem. Šī nedēļa atnesis emocijas un dzīves mācības, kuras grūti ietērpt vārdos. Taču es joprojām esmu pārliecināta, ka dzīvē nav nejaušību un ka viss notiek saskaņā ar Dieva plānu — pat tad, ja mēs šo plānu vēl nespējam izprast,” viņa rakstīja.
Traģēdija viņai likusi vēl skaudrāk aptvert, ka neko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu, kas nevarētu pēkšņi zust. “Mēs dzīvojam, ticot, ka mums ir laiks. Mēs ticam, ka dzīvosim, nekas nenotiks ne ar mums, ne ar mūsu mīlētajiem cilvēkiem. Un tad vienā mirklī notiek kaut kas tāds, kas visu tavu pasauli apgriež kājām gaisā. Pēkšņi jelkādu nozīmi zaudē tik daudzas lietas, kas iepriekš šķita svarīgas.” Tādēļ apzinoties, cik viss šajā dzīvē ir trausls, ikvienam ir sev jāpavaicā: “Kam patiesi tev ir nozīme? Kam tu esi pieķēries? Mantai, naudai, sasniegumiem? Vai ģimenei, mīlestībai un laikam, kas tev atvēlēts kopā ar tavai sirdij vistuvākajiem cilvēkiem?”
To visu uzsverot, viņa aicina neatlikt uz vēlāku laiku vissvarīgāko, jo šis laiks var pēkšņi tikt atņemts. “Turi savus mīļos cieši pie sevis. Piezvani viņiem. Atrodi viņiem laiku. Pasaki, ka mīli viņus, nevis kaut kad, bet šodien. Jo mums nekad īsti nav zināms, kura saruna, kurš apskāviens vai kurš “Es tevi mīlu” var izrādīties pēdējais. Un kamēr gaidu, kad mani vecāki atgriezīsies mājās, es daudz dziļāk nekā jelkad agrāk saprotu, ka visdārgākais, kas mums šajā dzīvē ir dots, ir cilvēki, kurus mīlam…” viņa uzsver.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka joprojām nav izdevies atjaunot saziņu ar Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas Nepālā, trešdien, 2. septembrī. Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne norādīja, pēdējā saziņa ar Latvijas valstspiederīgo lielākās grupas gidu notikusi pulksten 8.38. Viņš esot sazinājies ar savu brāli pa telefonu. Latvijas puse pieļauj, ka saziņa notikusi robežpunktā Ķīnas pusē. Arī Eiropas Savienības dienests saņēmis informāciju, ka pēdējā saziņa ar grupu notikusi ap pulksten 8.41.
Vienlaikus Nepālā ir izveidota īpaša vienība, kas nodarbojas ar pazudušu ārvalstnieku meklēšanu. ĀM Konsulārā departamenta darbinieks trešdien agri no rīta ieradies Nepālā un pēc ierašanās sāks darbu uz vietas, lai noskaidrotu situāciju un palīdzētu meklēšanā. Medne norādīja, ka plašāka informācija no Nepālā esošā ĀM pārstāvja varētu būt pieejama tuvākajās dienās.
ĀM pārstāve vienlaikus īpaši brīdināja par krāpniekiem, kuri mēģina izmantot pazudušo cilvēku tuvinieku izmisumu. “Krāpnieki cenšas stāstīt, ka viņi par samaksu var sniegt papildu informāciju,” sacīja Medne, aicinot šādiem piedāvājumiem neticēt. Ja kāds par maksu piedāvā informāciju par Nepālā pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, ĀM aicina to pārbaudīt Konsulārajā departamentā vai nekavējoties vērsties Valsts policijā.
Viņa uzsvēra, ka patlaban nav tādas informācijas, ko ĀM apzināti slēptu no tuviniekiem vai sabiedrības. Jaunākā pieejamā informācija tiekot nodota tuviniekiem un publiskota. Plašāka informācija par situāciju tiek publicēta arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.
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26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
LETA vēsta, ka apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā sasniedzis 1127, trešdien pavēstīja policija. Upuru ģimenēm nodoti tikai 95 līķi, norādīja Nepālas likumsargi. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā.
Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Lielākā daļa līdz šim atrasto līķu vēl nav identificēta. Glābēji bieži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Visas mirstīgās atliekas var tikt identificētas, veicot DNS analīzi, norāda amatpersonas.
Ķīna vēl svētdien paziņoja, ka plūdos Tibetā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. Cilvēktiesību organizācija "International Campaign for Tibet", britu laikraksts "The Guardian" un citi starptautiskie mediji norāda, ka Ķīna, iespējams, apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra. Ķīnas policija jau sodījusi vismaz desmit cilvēkus par "nepareizas informācijas" izplatīšanu sociālajos tīklos.