Inese Jansone-Šulmeistere (foto: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
Sabiedrība
Šodien 17:28
Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieci iecelta Inese Jansone-Šulmeistere
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) izdevis rīkojumu, ar kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka amatā no šodienas iecelta Uzturēšanās atļauju nodaļas vadītāja Inese Jansone-Šulmeistere, paziņoja Iekšlietu ministrijā. Jansone-Šulmeistere līdz šim pildīja arī pārvaldes priekšnieka vietnieka amata pienākumus.
Ministrijā norāda, ka jaunā PMLP vadītāja ir ilggadēja un pieredzējusi pārvaldes darbiniece, kura iestādē strādā kopš 2009. gada 10. novembra, un viņai ir plaša pieredze migrācijas jautājumos, kā arī visaptveroša izpratne par visām pārvaldes darbības sfērām.
Vadības pieredzi viņa ir apliecinājusi un papildinājusi, vadot gan pārvaldes Jūrmalas teritoriālo nodaļu, gan Uzturēšanās atļauju nodaļu.
Jau ziņots, ka līdzšinējai pārvaldes priekšniecei Maira Rozei 1. septembris bija pēdējā darba diena. Viņa devusies pensijā.
Roze par PMLP priekšnieci kļuva 2021. gada augustā. Pirms tam viņa ilgstoši bija PMLP priekšnieka vietniece.