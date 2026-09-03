FOTO: bēgļu izmitināšanas centrs Liepnā
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Liepnas iedzīvotāji prasa pastiprināt patvēruma centra iemītnieku uzraudzību
Patvēruma meklētāju centra Liepna iemītnieku uzturēšanās ciemā kļuvusi par vienu no būtiskākajiem jautājumiem Liepnas iedzīvotājiem. Tiekoties ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem, vietējie aicināja pastiprināt centra iemītnieku uzraudzību un vairāk skaidrot sabiedriskās kārtības prasības.
Vietējie aicināja pastiprināt centra iemītnieku uzraudzību un vairāk skaidrot viņiem Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus un sabiedriskās kārtības prasības, tostarp ceļu satiksmes noteikumus. Iedzīvotāji aktualizēja arī privātīpašuma neaizskaramību, uzsverot nepieciešamību ievērot īpašumu robežas, neuzturēties svešā teritorijā bez īpašnieka atļaujas un nesaskaņoti nefotografēt privātīpašumā esošus objektus.
Vienlaikus pārrunāta bijušās Liepnas internātpamatskolas sporta stadiona turpmākā izmantošana. Liepnas pagasta pārstāve Gunita Kaņepe vietējam medijam norāda, ka nākotnē teritorijā varētu izveidot labiekārtotu zaļo zonu, sporta laukumu un citus infrastruktūras objektus, kas būtu pieejami gan centra “Liepna” iemītniekiem, gan Liepnas iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai.
Sapulcē ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem liepnieši runāja arī par Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas nākotni. Pašvaldība informēja, ka nepieciešamības gadījumā skolēnu pārvadājumus uz skolu un no tās varētu nodrošināt arī bērniem no Balvu novada. Savukārt pašvaldības ēku Cielaviņa nākotnē iecerēts izmantot dzīvokļu izveidei jauniešiem, kuri pēc uzturēšanās audžuģimenē sasnieguši pilngadību.
Tāpat iedzīvotāji pašvaldības uzmanību pievērsa arī vairākām ikdienā jūtamām infrastruktūras problēmām. Liepnas autobusu pieturas jumts lietus laikā laiž cauri ūdeni, tādēļ nepieciešams to salabot. Tāpat vietējie vēlas turpināt gājēju celiņu cauri Liepnas ciemam un ierīkot apgaismojumu abos Līvānu māju rajonos. Sapulcē piedalījās pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājas vietniece Svetlana Prenka–Mihailova, un puses vienojās turpināt meklēt risinājumus pagastam aktuālajiem jautājumiem.