Rēzeknes siltumtīkli prasa 1,57 miljonus eiro no siltumenerģijas piegādātāja
Latgales rajona tiesa Preiļos nākamā gada 28. janvārī turpinās skatīt strīdu starp pilnsabiedrību REZ NRJ un pašvaldības SIA Rēzeknes siltumtīkli par zaudējumu atlīdzību 1,57 miljonu eiro apmērā.
Latgales rajona tiesa Preiļos nākamā gada 28. janvārī turpinās skatīt strīdu starp pilnsabiedrību REZ NRJ un pašvaldības SIA Rēzeknes siltumtīkli par zaudējumu atlīdzības piedziņu. Lietā sākotnēji prasību pret pašvaldības uzņēmumu iesniedza REZ NRJ, bet Rēzeknes siltumtīkli iesniedza pretprasību par nepiegādātas siltumenerģijas radītajiem zaudējumiem 1 574 174 eiro apmērā.
Rēzeknes siltumtīkli tiesā vērsās, norādot, ka uzņēmums, kuram bija pienākums nodrošināt siltumenerģijas piegādi, nav ievērojis līgumā noteiktos termiņus un piegādes apjomus. Tā rezultātā pašvaldības kapitālsabiedrībai radušies būtiski zaudējumi.
Saskaņā ar līgumu siltumenerģijas piegādei bija jāsākas 2022. gada 23. novembrī, taču faktiski tā sākta tikai 10. decembrī. Šajā laikā Rēzeknes siltumtīkli bija spiesti izmantot alternatīvu kurināmo – dabasgāzi, kas ir ievērojami dārgāka, kā arī iegādāties emisiju kvotas.
Tiesā uzņēmums pieprasa 85 000 eiro līgumsodu par piegādes kavējumu, 1 203 930 eiro zaudējumus par dārgāka kurināmā izmantošanu un vēl 285 244 eiro par emisiju kvotu iegādi. Kopējā prasības summa sasniedz 1 574 174 eiro.
Rēzeknes siltumtīklos skaidro, ka zaudējumi radušies ne tikai 2022. gada novembrī un decembrī, kad kavējās siltumenerģijas piegādes sākums, bet arī vēlāk – līdz pat 2023. gada aprīlim, kad piegādātājs turpināja nenodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas apjomu.
Vienlaikus iepriekš TV3 raidījums Nekā personīga vēstīja, ka Rēzeknes siltumtīkli apsvēruši iespēju atteikties no 1,574 miljonu eiro zaudējumu piedziņas un noslēgt mierizlīgumu ar REZ NRJ. Uzņēmums tiesā bija lūdzis atlikt sēdes, jo puses centās panākt vienošanos. REZ NRJ komentārus par notiekošo tiesvedību nav sniegusi.
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Saskaņā ar Firmas.lv datiem REZ NRJ īpašnieces ir SIA RSGA un tai pilnībā piederošā SIA Rēzeknes NRJ. Pilnsabiedrības apgrozījums pērn bija 1,70 miljoni eiro, bet peļņa – 96 500 eiro. Savukārt RSGA īpašniece ir SIA Baltic Waste & Energy Group, kas pieder Igaunijā reģistrētajai kompānijai Advantica. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Roberts un Baiba Bindes, kuriem pastarpināti kopā pieder 51% daļu, kā arī Māris Klips, kuram pieder 49%, liecina inforegister.ee dati.
Rēzeknes siltumtīkli ir Rēzeknes pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tā apgrozījums 2025. gadā bija 9,43 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 77 210 eiro, salīdzinot ar 1 291 438 eiro zaudējumiem gadu iepriekš.