Kuldīgas jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu slimnīcā. "Gribu pēc iespējas vairāk pieredzēt un iemācīties!"
Šovasar vairāki topošie mediķi un jaunieši, kuri vēl tikai gatavojas sākt studijas, brīvprātīgajā darbā Kuldīgas slimnīcā iepazinuši izvēlētās profesijas ikdienu.
Gabriēla Bērtulsone, kura šogad absolvēja Kuldīgas Centra vidusskolu septembrī uzsāka medicīnas studijas Latvijas Universitātē. Jaunieti interesē ķirurģija, tāpēc viņa priecājas par iespēju piedalīties operācijās, un norāda, ka tā ir vērtīga pieredze, lai saprastu, vai vīzija par profesiju atbilst patiesajai darba ikdienai.
Rīdziniece Varvara Kirejeva brīvprātīgo darbu vasarās veic regulāri. Studentes galvenā motivācija ir pieredze, kas, viņasprāt, ir daudz vērtīgāka par samaksu. “Medicīnā ar teoriju vien nepietiek, tāpēc ir jāizmanto katra iespēja redzēt un mācīties praktiski. Esmu ieguvusi gan zināšanas un iemaņas, gan lielāku pārliecību par sevi,” pauž Kirejeva.
Ventspilniece Beāte Taubere šogad turpinās studijas 3. kursā Rīgas Stradiņa universitātē, lai iegūtu ārsta kvalifikāciju. Viņa jau kopš aizvadītā gada decembra veic brīvprātīgo darbu Kuldīgas slimnīcā ginekoloģes, dzemdību speciālistes Natālijas Gailītes vadībā.
Ja pacients ir devis piekrišanu, studente piedalās konsultācijās un operācijās. “Dr. Gailīte dod man iespēju iepazīt ginekoloģijas nozari no visām pusēm. Nezināju, ka man tā tik ļoti iepatiksies. Man ir iespēja aplūkot arī citas nozares – darbu Uzņemšanas, Dzemdību un Bērnu nodaļā. Slimnīcas kolektīvs ir ļoti jauks un atsaucīgs, man vienmēr tiek dota iespēja mācīties, jautāt, uzzināt par ārsta ikdienu un pienākumiem slimnīcā. Gribu pēc iespējas vairāk pieredzēt un iemācīties,” norāda Taubere.
Savukārt topošie fizioterapeiti Hugo Teodors Pupiņš un Katrīna Lindenblate papildināja iemaņas Rehabilitācijas nodaļas speciālistu vadībā, vērojot darbu ar pacientiem stacionārā, kā arī palīdzot ambulatorajās pieņemšanās. Pupiņš ir aizvadījis pirmo studiju gadu Madridē un brīvlaikā dzimtajā Kuldīgā gūst pieredzi izvēlētajā profesijā.
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Rīgas Stradiņa universitātes studente Lindenblate, runājot par brīvprātīgā darba ieguvumiem, kā galveno min praktisko pieredzi: “Ja mēs studijās vairāk iegūstam teoriju un tur nav iespējas sastapties ar konkrētiem gadījumiem, tad šeit ir jāiet pie pacientiem, jāsaprot uzreiz, kā ar katru runāt. Tieši tā darba ikdiena ir ļoti svarīga, lai pēc tam studijās būtu vieglāk uztvert informāciju.”
Visi brīvprātīgie iesaka arī citiem jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu, jo tā ir iespēja labāk iepazīt profesiju un pārliecināties, vai tā ir īstā izvēle nākotnei.