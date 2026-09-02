Ēdolnieki ņem lietas savās rokās - pagasta centrā pārvērtības piedzīvojusi autobusu pietura
Ēdoles iedzīvotāju padome sadarbībā ar vietējiem aktīvistiem un pagasta pārvaldi atjaunojusi un labiekārtojusi autobusu pieturu pagasta centrā. Veco betona puķu kastu vietā izveidots režģis vīteņaugiem, iestādītas vīteņrozes un atjaunotas arī pieturas sienas.
Iniciatīva nāca no pašiem ēdolniekiem, kuri vērsa uzmanību, ka betona puķu kastes pie autobusu pieturas savu laiku ir nokalpojušas un būtu jāaizstāj ar ko mūsdienīgāku. Ierosinājumam atsaucās Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja Irita Riķīte, noorganizējot to novākšanu. Lai turpinātu iesākto, iedzīvotāju padome un aktīvisti startēja pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši”. Par piemērotāko risinājumu veco kastu vietā tika izvēlēta mūsdienīga koka konstrukcija – režģis vīteņaugiem. Pie tā jau iestādītas krāšņas vīteņrozes, kas sakuplos un priecēs ikvienu garāmgājēju jau nākamajā gadā.
Labiekārtošanas darbu gaitā tika secināts, ka kosmētisks remonts nepieciešams arī pašas autobusu pieturas sienām. Pateicoties saimnieciskai līdzekļu plānošanai, izdevās ietaupīt, lai iegādātos krāsu un atjaunotu pieturu, piešķirot tai jaunu un svaigu izskatu.
"Prieks, ka ēdolnieki ne tikai nāk klajā ar idejām, bet arī mērķtiecīgi izmanto pašvaldības līdzfinansējumu un konkursa “Darīsim paši” iespējas to realizēšanai. Paldies visiem iesaistītajiem par ieguldīto darbu – kopīgiem spēkiem mūsu novada vide kļūst arvien sakoptāka," norāda Kuldīgas novada pašvaldība.