Vēsturisks notikums Siguldas novadā: jaundzimušo svētkos sveic trīs dvīņu pārus
Sestdien, 29. augustā, tika sveikti 2026. gada pirmajā pusgadā dzimušie novadnieki un viņu ģimenes, pasniedzot goda medaļas “Esmu dzimis Siguldas novadā 2026”. Pasākuma laikā godinātas 55 jaundzimušo ģimenes, kuras bija pieteikušās pasākuma apmeklējumam. Mazuļu sveikšanas svētki ir novada tradīcija jau no 2014. gada, taču šī gada augusts iegājis vēsturē ar īpaši priecīgu faktu – pirmo reizi sveikti trīs dvīņu pāri.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, 2026. gada pirmajā pusgadā Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 132 jaundzimušie – 58 zēni un 74 meitenes. Populārākie vārdi pirmajā pusgadā dzimušajiem puisīšiem ir Jānis un Olivers, bet meitenītēm – Keita, Elizabete, Amēlija. Savukārt interesantākie vārdi ir Emets, Liams, Ragnars, Ziemelis, Lara, Linneja, Milla, Pērle. Saskaņā ar Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem, pirmais bērniņš ienācis 50 ģimenēs, otrais bērniņš piedzimis 52 ģimenēs, trešais – 13 ģimenēs, ceturtais – 9 ģimenēs, piektais sešās ģimenēs un divās ģimenē mazulis ienācis kā sestais bērniņš.
“Mūsu vislielākā bagātība ir stipras ģimenes, jo tajās aug nākotne. Lai medaļa “Esmu dzimis Siguldas novadā” vienmēr ir kā silts un paliekošs atgādinājums par jūsu ģimenes piederību mūsu kopienai. Novēlu mazajiem novadniekiem augt veseliem, zinātkāriem un drosmīgiem, droši izzinot pasauli sev apkārt,” godināšanas pasākumā spēka vārdus ģimenēm veltīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
Tās ģimenes, kuras pasākuma laikā nevarēja saņemt medaļu “Esmu dzimis Siguldas novadā”, aicinātas līdz 30. septembrim aizpildīt elektronisko pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai, aicinātas vērsties klātienē kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem. Goda medaļu izsniegšana notiks līdz 30. oktobrim. Medaļas var saņemt tās ģimenes, kurās vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Siguldas novadā, kā arī jaundzimušajam līdz pasākuma norises dienai pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā. Plašāka informācija par medaļu saņemšanu pieejama Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 66924791.
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Nākamā pasākuma norise, kurā tiks godināti 2026. gada otrajā pusgadā dzimušie, paredzēta 2027. gada maija mēnesī. Pieteikšanās pasākumam un medaļas saņemšanai ir brīvprātīga, vecākiem pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas iesniedzot elektronisko pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv līdz 2027. gada 31. janvārim. Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai, aicinātas vērsties klātienē kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.