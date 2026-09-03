Svarīga informācija par drošību uz ceļa Līvānu novadā
Ar jaunā mācību gada sākumu Līvānos aicina visus satiksmes dalībniekus būt īpaši vērīgiem, ievērot ātruma ierobežojumus un satiksmes noteikumus, jo ielās pieaug skolēnu un gājēju skaits, informē pašvaldībā.
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu ielās atkal būs vairāk skolēnu, gājēju, velosipēdistu un transportlīdzekļu. Tāpēc aicinām ikvienu satiksmes dalībnieku būt vērīgam, pacietīgam un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, īpaši skolu tuvumā.
Atgādinām – dzīvojamajā zonā maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 20 km/h. Tāpat jāatceras, ka dzīvojamajā zonā gājējiem un velosipēdistiem ir priekšrocība.
Īpaši aicinām satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem Rīgas ielas remontdarbu posmā Līvānos, kur darbu laikā ir mainīta satiksmes organizācija. Aicinām autovadītājus būt pacietīgiem, ievērot noteiktos ātruma ierobežojumus, Savukārt gājējus aicinām ielu šķērsot tikai atļautajā vietā.
Remontdarbu zonā maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Gājējiem jāņem vērā izmaiņas pārvietošanās kārtībā – remontdarbu posmā darbojas šādas gājēju pārejas – pie veikala „Grīva”, pie Rūpniecības ielas, pie veikala "Maxima" un pie DUS "KOOL". Savukārt gājēju pāreja pie PII "Rūķīši" ir pārcelta uz DUS "Neste".
Vecāki, pārrunājiet ar bērniem drošu uzvedību uz ceļa! Pirms skolas gaitu atsākšanās aicinām vecākus kopā ar bērniem atkārtot drošas pārvietošanās pamatprincipus – kā pareizi šķērsot ielu, kā rīkoties pie gājēju pārejām un kā ievērot ceļa zīmes.
Par drošību pie bērnudārza "Rūķīši" Bērnudārza "Rūķīši" apmeklētājiem un vecākiem lūdzam nenovietot automašīnas pretī bērnudārza vārtiem, kur uzstādīta ceļa zīme "Apstāties aizliegts". Novietotās automašīnas nereti apgrūtina vai pat pilnībā liedz iespēju piebraukt piegādes transportam, tādēļ aicinām ievērot ceļa zīmes un izvēlēties automašīnas novietošanai atļautas vietas.
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Respektēsim ģimenēm paredzētās autostāvvietas! Aicinām rotaļu laukuma "Kuģis" stāvlaukuma apmeklētājus neaizņemt ģimenēm paredzētās autostāvvietas, kas atrodas pie rotaļu laukuma. Šīs vietas paredzētas ģimenēm ar bērniem, tādēļ aicinām būt saprotošiem un respektēt to paredzēto izmantošanu.