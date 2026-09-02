Siguldas Sporta centrā sadārdzinās vairāki pakalpojumi; par novēloti atceltu vizīti varēs prasīt pilnu maksu
No 2026. gada 1. septembra Siguldas Sporta centrā plānotas izmaiņas atsevišķu pakalpojumu cenās. Izmaiņas veiktas, lai arī turpmāk nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, uzturētu un attīstītu sporta centra infrastruktūru, kā arī turpinātu pilnveidot klientiem pieejamo pakalpojumu piedāvājumu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, vienreizējo apmeklējumu cenas Spēka zālē, Peldbaseinā un Ūdens atrakciju parkā paliek nemainīgas. Arī grupu nodarbību cena netiek mainītas, izņemot nodarbības ūdens zonā, kur infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir augstākas. Turpmāk tādas nodarbības kā Bēbīšu ārstnieciskā vingrošana ūdenī, Ūdens aerobika, Vingrošana ūdenī, Grūtnieču vingrošana ūdenī un Ūdens aerobika dziļajā galā pieaugušajiem maksās 12 eiro, bet skolēniem – 11 eiro.
No 1. septembra mainīsies Spēka zāles un Peldbaseina abonementu cenas. Spēka zālē viena mēneša abonements pieaugušajiem turpmāk maksās 50 eiro, bet skolēniem – 45 eiro. Savukārt Peldbaseinā viena mēneša abonements pieaugušajiem maksās 48 eiro, bet skolēniem – 43 eiro. Attiecīgi mainīsies arī trīs, sešu un 12 mēnešu abonementu cenas. Atgādinām, ka viena mēneša un trīs mēnešu abonementiem, uzrādot “S! karti”, tiek piešķirta 10 % atlaide.
Nedaudz pieaugs arī Siguldas Peldēšanas skolas abonementu maksa. Turpmāk peldētapmācības abonements bērnam kopā ar vecāku bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam vienam mēnesim maksās 46 eiro, savukārt peldētapmācības abonements bērniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem – 43 eiro mēnesī. Arī Siguldas Peldēšanas skolas abonementiem tiek piemērotas atlaides no 10 līdz 20 % apmērā, uzrādot “S! karti” vai “S! karti” un Goda ģimenes karti.
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Siguldas Sporta diagnostikas pakalpojumiem cenu izmaiņas būs tikai divās cenu kategorijās: Fizioterapeita pirmreizējā konsultācija maksās 45 eiro, bet atkārtota fizioterapeita konsultācija – 30 eiro. Kā jaunums tiek ieviesta vizītes atcelšanas maksa, lai efektīvāk plānotu fizioterapeitu darba laiku un dotu iespēju brīvās vizītes savlaicīgi piedāvāt citiem klientiem, kuri gaida rindā. Ja vizīte tiks atcelta 24 līdz 3 stundas pirms paredzētā laika, būs jāmaksā 50 % no pakalpojuma maksas, savukārt, ja vizīte tiks atcelta vēlāk nekā 3 stundas pirms vizītes sākuma vai klients neieradīsies, būs jāmaksā 100 % no pakalpojuma maksas.
No 1. septembra Siguldas centrs atgriezīsies ierastajā darba laikā – darba dienās būs atvērts no plkst. 7.00 līdz 22.00, bet brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00.