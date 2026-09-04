Aicina izvirzīt pretendentus pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem
Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 1. oktobrim izvirzīt cilvēkus un organizācijas augstākajiem novada apbalvojumiem, kas tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski, klātienē vai pa pastu, izceļot izcilus sasniegumus un nozīmīgus ieguldījumus novada attīstībā.
Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem, kas tiek pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. Arī šajā gadā pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteiktus cilvēkus vai organizācijas, kas pelnījušas īpašu pateicību novada mērogā.
Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem „Talsu novada Izcilības balva” (Izcilības balva), „Talsu novada Atzinības balva” (Atzinības balva) un „Talsu novada Goda balva” (Goda balva), „Talsu novada Pateicība” (Pateicība) piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas ar deklarētu dzīvesvietu Talsu novadā vai kurai Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.
Izcilības balvu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
Atzinības balvu piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgajās jomās.
Goda balvu piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās. Goda balvas tiek pasniegtas attiecīgajās pilsētās un pagastos.
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Pateicību piešķir par teicami paveiktu darbu, atsevišķu novadam nozīmīgu uzdevumu izpildi un augstiem panākumiem nozīmīgos notikumos.
Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu Izcilības un Atzinības balvai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojuma izvērtēšanas komisijai. Savukārt iesniegumi par Goda balvas piešķiršanai ir adresējami attiecīgās pilsētas un pagasta apvienības pārvaldes Apbalvojumu komisijai. Tāpat attiecīgās pilsētas un pagasta apvienības pārvaldēs var iesniegt ierosinājumus par novadniekiem, kuriem piešķirama Pateicība.
Iesniegumi par apbalvojumiem jāiesniedz līdz 1. oktobrim:
- elektroniski e-pastā: pasts@talsi.lv (parakstīts ar elektronisko parakstu);
- pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos;
- jebkurā pilsētu un pagastu pārvaldē;
- pa pastu.
Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa.