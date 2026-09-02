Mārtiņš Rasnačs.
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Šodien 16:35
Mārtiņš Rasnačs un Sandis Poga saņem pašvaldības apbalvojumu
Tukuma novads sveic savus čempionus – Mārtiņu Rasnaču un treneri Sandi Pogu –, kuri ar Latvijas U16 basketbola izlasi izcīnījuši pirmo Eiropas čempionu titulu klasiskajā basketbolā kopš 1935. gada. Par izcilo sasniegumu pašvaldība piešķīrusi katram 1500 eiro naudas balvu.
Līdz ar prieku par mūsu novada bērnu un jauniešu atgriešanos skolas solā 1. septembrī sveicām arī divus mūsu novadniekus, kuri ar neatlaidību un mērķtiecību kļuvuši par Eiropas čempioniem, vēsta pašvaldībā.
Šovasar Mārtiņš Rasnačs kā izlases spēlētājs un Sandis Poga kā viens no komandas treneriem kopā ar Latvijas U16 basketbola izlasi ierakstīja jaunu lappusi Latvijas basketbola vēsturē – izcīnīja Latvijai pirmo Eiropas čempionu titulu klasiskajā basketbolā kopš valstsvienības triumfa 1935. gadā.
Par šo izcilo sasniegumu Tukuma novada pašvaldība Mārtiņam Rasnačam un Sandim Pogam piešķīra naudas balvu 1500 eiro apmērā katram.