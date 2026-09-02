Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma uz Tallinas šosejas aculieciniekus.
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Šodien 16:14
Policija meklē aculieciniekus smagam negadījumam uz Tallinas šosejas
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis meklē aculieciniekus smagam ceļu satiksmes negadījumam, kas augusta beigās notika Limbažu novadā.
Avārija reģistrēta 2026. gada 30. augustā plkst. 22.02 Salacgrīvas pagastā uz autoceļa A1 (Rīga–Ainaži) 86. kilometrā, braucot virzienā no Ainažiem uz Rīgu. Negadījumā tika notriekta velosipēda vadītāja, kura guva dažādas traumas.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda noderīga informācija par šo negadījumu vai kurš ir redzējis tā gaitu, nekavējoties ziņot likumsargiem, zvanot pa tālruni 64001514 vai 112.