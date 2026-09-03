Izstāžu komplekss "Rāmava".
Novadu ziņas
Šodien 08:07
Novada uzņēmēji aicināti pieteikties dalībai izstādē “Radīts Ķekavas novadā!”
Ķekavas novada pašvaldība aicina vietējos ražotājus, mājražotājus un amatniekus pieteikties dalībai 35. starptautiskajā tehnisko nozaru biznesa izstādē “BILTIM TEHNIKA 2026”. Pasākums notiks 24.–26. septembrī biznesa centrā "Rāmava".
Kopējā novada stendā “Radīts Ķekavas novadā!” paredzēta vieta 10 Ķekavas novada uzņēmējiem, lai demonstrētu savu darbību un produkciju, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Trīs dienu laikā apmeklētāji vienuviet sastaps dažādu tehnisko nozaru uzņēmumus un to piedāvājumu. Sagaidāmi vairāki tūkstoši esošo un potenciālo sadarbības partneru un klientu – uzņēmēji, iepirkumu speciālisti, vadītāji un citi lēmumu pieņēmēji.
Aicinām pieteikties uzņēmējus, kuru darbība un produkti atbilst izstādes tematikai. Īpaši gaidīti tie, kas piedāvā inovatīvus produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.
Priekšroka dalībai:
- jaunajiem uzņēmumiem;
- tiem, kuri iepriekš nav pārstāvējuši Ķekavas novadu kopīgajā stendā;
- uzņēmumiem ar inovatīviem, augstas pievienotās vērtības risinājumiem.
Lūdzam ņemt vērā: izstādes tematikai neatbilst plastmasas rotaļlietas un citas importētas preces.
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