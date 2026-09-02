"Opel" vadītājs Ķekavā pie skolas traucies ar 67 km/h, vairāk nekā divkārt pārsniedzot atļauto ātrumu. VIDEO
Jau otrajā jaunā mācību gada dienā Ķekavas novada pašvaldības policija izglītības iestāžu tuvumā fiksējusi rupju atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu – vietā, kur atļauts pārvietoties ar 30 kilometriem stundā (km/h), kāds automašīnas "Opel" vadītājs traucies ar 67 km/h, sociālajā tīklā "Facebook" informē Reģionālā pašvaldības policija.
Likumsargi uzsver, ka pārkāpums pirmdien, 2. septembrī, reģistrēts pie gājēju pārejas, kas atrodas vairāku izglītības iestāžu tuvumā. Šo ceļa posmu ikdienā aktīvi izmanto bērni, dodoties gan uz skolu, gan vietējo peldbaseinu, tādējādi autovadītāja pārgalvība radījusi tiešu apdraudējumu mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Policijā ar nožēlu atzīst, ka joprojām netrūkst šoferu, kuri ar savu bezatbildīgo rīcību apdraud apkārtējos. "Ātruma ierobežojumi pie skolām nav noteikti formāli – to mērķis ir pasargāt bērnus un citus mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus," atgādina policijā.
Lai novērstu līdzīgus incidentus un rūpētos par bērnu drošību, Ķekavas novada pašvaldības policija arī turpmāk pastiprinātā režīmā uzraudzīs ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu izglītības iestāžu tuvumā. Vienlaikus likumsargi atkārtoti aicina autovadītājus būt atbildīgiem un stingri ievērot noteikto braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu citu cilvēku dzīvību un veselību.