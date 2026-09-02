Ķekavas novadā mācības uzsākuši 434 pirmklasnieki
Ķekavas novadā Zinību diena aizritēja svinīgi. Šogad sešās vispārējās izglītības iestādēs mācības sāka 4138 bērni un jaunieši.
Ķekavā atzīmēta Zinību diena, un kopumā sešās skolās skolas gaitas sāka 4138 skolēni, tajā skaitā 434 pirmklasnieki. Šajā mācību gadā darbu uzsāka arī 50 jauni pedagogi.
“Jaunais mācību gads ir jauns sākums, kas ikvienam sniedz iespēju uzzināt, izmēģināt, augt un sasniegt vairāk, nekā sākumā šķiet iespējams. Bērniem un jauniešiem novēlu zinātkāri, drosmi un prieku mācīties, vecākiem – pacietību un gandarījumu par bērnu izaugsmi, savukārt pedagogiem – iedvesmu, izturību un novērtējumu par viņu nozīmīgo darbu. Lai mūsu izglītības iestādēs stiprinās savstarpēja cieņa un sadarbība un ikviens jūtas svarīgs. Veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!” sacīja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Pirmklasniekus šogad uzņēma sešas skolas. Ķekavas vidusskolā sešās 1. klasēs mācīsies 157 skolēni; Baložu vidusskolā četrās – 112; Baldones vidusskolā trīs – 66; Pļavniekkalna sākumskolā divās – 60; Daugmales pamatskolā vienā – 11. Privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” divās 1. klasēs mācīsies 28 skolēni.
Izglītības pārvalde informē, ka 2026./2027. mācību gadā pirmo reizi fiksēts pirmklasnieku skaita kritums – šoruden 1. klasēs ir par 45 bērniem mazāk nekā iepriekš.
Kopējais skolēnu skaits novada vispārējās izglītības iestādēs:
- Ķekavas vidusskola – 1669 (1.–12.),
- Baložu vidusskola – 1058 (1.–12.),
- Baldones vidusskola – 731 (1.–12.),
- Daugmales pamatskola – 162 (1.–9.),
- Pļavniekkalna sākumskola – 341 (1.–6.),
- privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” – 177 (1.–9.).
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Mācības sākās arī piecās profesionālās ievirzes skolās: Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolā, Baldones Mākslas skolā, Ķekavas Mūzikas skolā, Ķekavas Mākslas skolā un Ķekavas novada Sporta skolā.
Uz piecām pašvaldības pirmsskolām un pirmsskolas grupām pie Baložu un Daugmales skolām devās 1617 bērni; pirmo reizi bērnudārzu sāka 419.
- “Ieviņā” Ķekavā – 356, tostarp 100 pirmreizēji,
- “Avotiņā” Baložos – 312, tostarp 82,
- “Vāverītē” Baldonē – 304, tostarp 63,
- “Zvaigznītē” Valdlaučos – 243, tostarp 65,
- “Bitītē” Katlakalnā – 265, tostarp 75,
- Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupā – 93, tostarp 17,
- Baložu vidusskolas pirmsskolas grupā – 44, tostarp 17.
Zinību diena ir svētki arī pedagogiem. Šajā mācību gadā Ķekavas novada izglītības kolektīvus papildināja 50 jaunie skolotāji, kuri strādās pirmsskolās, vispārējās izglītības skolās un profesionālās ievirzes iestādēs.