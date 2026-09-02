Ar unikālu izstādi atzīmēs Latvijas tekstilmākslas pamatlicēja Rūdolfa Heimrāta simtgadi
No 16. septembra līdz 22. novembrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma izstāde “Rūdolfs Heimrāts 100. Mantojums”, veltīta izcilā tekstilmākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotāja Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) simtgadei.
“Es labprāt sēdu stellēs un aužu. Viss tas periods līdz tam paiet vienās šaubās un mokās. Mani apstāj dažādi varianti, un tā es varētu bez gala, bet, kad esmu stellēs, varu no sirds teikt, ka esmu laimīgs. Gatavojos tam kā rituālam, sakārtojis visus materiālus, izraugos skaņu plates, un tā, skanot izvēlētai mūzikai, aužu pavedienu aiz pavediena. Kājas un rokas kustas nepārtraukti, tikai galva kā tiek priekšpusdienā noliekta, tā paliek līdz vakaram, un esmu laimīgs,” kādā vēstulē rakstījis Rūdolfs Heimrāts.
Izstāde parāda Rūdolfa Heimrāta daudzpusīgo radošo mantojumu, izgaismojot viņa ievērojamo ieguldījumu Latvijas tekstilmākslas attīstībā 20. gadsimta otrajā pusē. Līdzās gobelēniem, dekoratīvajām tekstilijām, keramikai, audumu apdruku dizainiem no dažādu muzeju kolekcijām apmeklētāji varēs iepazīt mākslinieka dzīves laikā nerealizētas ieceres, ko glabā ģimenes arhīvs. Ekspozīciju papildina audiovizuālie dokumenti no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, kuros redzams meistars, viņa ģimene un audzēkņi, dalība starptautiskos simpozijos un izstādēs, kā arī kadri no zudušiem interjeriem. Pirmo reizi īpaša uzmanība pievērsta Heimrāta sadarbībai ar arhitektiem (M. Staņu, Dz. Dribu, O. Ostenbergu, L. A. Knāķi, M. Ģelzi u.c.) un viņa devumam interjera dizaina jomā.
Rūdolfa Heimrāta daiļrade grupēta vairākās viņam svarīgās tematiskās sadaļās: dzimtās zemes mīlestība, dabas skaistums, tautas svētku tradīcijas, tekstilmākslas vērtību izpratne no klasiskā gobelēna līdz laikmetīgai inovācijai un radošiem eksperimentiem.
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Viena no izstādes centrālajām tēmām ir Rūdolfa Heimrāta pedagoģiskais darbs un loma Latvijas tekstilmākslas skolas izveides procesā. Būdama tekstilmākslinieku profesionālās izglītības pamats, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļa savas pastāvēšanas laikā sagatavojusi ap 300 tekstilmākslinieku, kuru daiļradē tieši vai netieši jaušama Rūdolfa Heimrāta ietekme. Nodaļas absolventu radošā darbība un panākumi godam apliecinājuši tekstilmākslas skolas augsto profesionālo līmeni gan Latvijā, gan ārzemēs. Heimrāta skolnieku vidū ir izcilas personības – Edīte Pauls-Vīgnere, Aija Baumane, Egils Rozenbergs, Lilita Postaža, Ruta Bogustova, Dzintra Vilks, Arvīds Priedīte, Anita Celma, Inese Jakobi, Baiba Osīte, Pēteris Sidars, Iveta Vecenāne, Ieva Krūmiņa un daudzi citi. Rūdolfa Heimrāta sniegumam ir būtiska nozīme ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu tekstilmākslas attīstības kontekstā.
Izstādi pavada plaša izglītības un pasākumu programma, kas aicina dažādas paaudzes iepazīt mākslinieka personību, tekstilu, atklāt tā daudzveidību un radoši darboties. Skolēni tiek gaidīti īpašās nodarbībās “Iepazīsti tekstilu!” (1.–6. klase), “Tekstila kods” (7.–12. klase), Auduma apdrukas un Koka spiedogu darbnīcās. Skolēnu brīvlaikā noritēs “Rudens skola bērniem”, kurā aizraujošā un praktiskā veidā dalībnieki atklās tekstila plašo pielietojumu.
19. septembrī plkst. 14.00 notiks “Sarunas muzejā” kopā ar izstādes komandu. Programmas turpinājumā paredzēti “Senioru rīti”, tekstilmākslinieces Ievas Krūmiņas un mākslinieka Mārtiņa Heimrāta vadītas darbnīcas, kā arī meistaram veltīta konference, kurā tiks aplūkota Rūdolfa Heimrāta ietekme Latvijas un Baltijas tekstilmākslā.