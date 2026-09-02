Pēc augusta vētras no premjera prasa skaidrojumus par valsts gatavību krīzēm
Opozīcijas partija "Progresīvie" prasa Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) skaidrot valsts civilās aizsardzības un kritisko pakalpojumu gatavību pēc augusta vētras.
Deputāti pieprasījumā premjeram norāda, ka 22. augustā un sekojušajā naktī notikusī vētra Latvijā izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus, transporta infrastruktūras bojājumus, mobilo sakaru un atsevišķu sabiedrībai būtisku pakalpojumu nepieejamību.
Partija uzsver, ka civilās aizsardzības sistēmai jābūt gatavai ne tikai precīzi prognozējama apmēra notikumiem, bet arī maz ticamiem notikumiem ar smagām sekām. "Šāda gatavība nevar pastāvēt tikai dokumentos, tā regulāri jāpārbauda praktiskās mācībās, testējot elektroapgādes rezerves risinājumus, sakarus, apziņošanu, degvielas pieejamību, finanšu pakalpojumus un institūciju savstarpējo koordināciju," pauž "Progresīvie".
"Progresīvie" vēlas noskaidrot, kāpēc Krīzes vadības centrs (KVC) 23. augustā neierosināja sasaukt valdības krīzes vadības sēdi, ja bija redzams, ka krīze skar vairākas nozares un pastāv koordinācijas problēmas. Tāpat deputāti jautā, vai premjers vai viņa pienākumu izpildītājs tobrīd bija pieņēmis lēmumu, ka Ministru kabineta līmeņa krīzes vadība vēl nav nepieciešama.
Deputāti prasa skaidrot arī, kad tieši tika aktivizēta centralizētā krīzes vadība, kas to vadīja un kādi rīkojumi tika doti pirms vētras, tās laikā un pirmajās stundās pēc tās. Tāpat "Progresīvie" vēlas noskaidrot, kura valsts institūcija ir atbildīga par valsts civilās aizsardzības sistēmas kopējās gatavības pārbaudi situācijās, kad vienlaikus traucēta elektroapgāde, elektroniskie sakari, degvielas apgāde, finanšu pakalpojumi un pašvaldību pakalpojumu sniegšana.
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Deputāti arī prasa informēt, kas pēdējo trīs mēnešu laikā paveikts, lai stiprinātu iedzīvotāju un dienestu gatavību dažādām krīzēm, kā paredzēts valdības rīcības plānā. Reaģējot uz KVC vadītāja Arvja Zīles pēc vētras pausto par nepieciešamību iedzīvotājiem iegādāties ģeneratorus, "Progresīvie" prasa skaidrot, vai tā ir valdības oficiālā pozīcija un vai paredzēti atbalsta pasākumi ģeneratoru vai lielas ietilpības uzlādes staciju iegādei.
Partija arī interesējas, vai un kādā veidā ir plānots uzlabot regulējumu vai atbalsta mehānismus, lai ģeneratori būtu uzņēmumiem un pašvaldībām, kas nodrošinātu pamatpakalpojumu nepārtrauktību iedzīvotājiem.
Vienlaikus deputāti prasa skaidrot, kāpēc joprojām nav izpildīti iepriekš noteiktie Valsts kancelejas un KVC uzdevumi izstrādāt krīzes vadītāju atbildības regulējumu un kārtību, kādā KVC krīzes pārvarēšanā iesaista fizisku un juridisku personu resursus un kā paredzēts kompensēt ar to saistītos izdevumus un zaudējumus.
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.