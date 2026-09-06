Auto bija mazāk, bojāgājušo - daudzkārt vairāk: Latvijas ceļu skarbā vēsture
Vēl pirms dažām desmitgadēm satiksmes drošība Latvijā bija pavisam citāda. Kā kontrolēja autovadītājus un kāpēc uz Latvijas ceļiem bojā gāja simtiem cilvēku?
Radars, alkometrs un datorizēts Ceļu satiksmes noteikumu eksāmens – visus šos labumus Latvijas autobraucēji ir iepazinuši tikai pēdējo pārdesmit gadu laikā. Pirms tam iztikām bez tiem. Iznākums bija likumsakarīgs – daudziem šoferīšiem brauciens beidzās kokā. Ielūkojamies satiksmes organizācijas piemirstajās lappusēs.
Ātrumu noteica uz aci
Par ātruma pārsniegšanu autovadītāji sodīti vienmēr. ASV radarus sāka ražot jau 1954., bet PSRS – tikai 1972. gadā. Pirmais padomju autoinspekcijas radars saucās Fara jeb Lukturis, jo apaļā ierīce tiešām atgādināja lukturi.
Tā bija diezgan primitīva uzparikte, ar ko fiksēt, ka ir pārsniegta noteiktā ātruma robeža; par to signalizēja gaismas signāla ieslēgšanās. Taču to, par cik kilometriem stundā ātrums ir pārsniegts, inspektors noteica uz aci.
Septiņdesmito gadu beigās autoinspektori saņēma uzlabotu radara modeli Barjer (Barjera). Tas jau spēja noteikt daudzmaz precīzu braukšanas ātrumu, turklāt pēdējo mērījumu atmiņā saglabāja desmit minūtes. Bija gan cita problēma – ierīce noteica ātrumu tikai no 300 metru attāluma, un tas nozīmēja, ka inspektoram bija jāpaspēj ne tikai fiksēt pārkāpēju, bet arī nolikt radaru un izskriet uz ceļa, lai steidzīgo šoferi apturētu.
Šo problēmu gan parasti risināja, kompānijā paņemot tā sauktos sabiedriskos autoinspektorus – kārtības sargus, kuri sadarbojās ar autoinspekciju, par to pamatdarbā saņemot brīvdienas.
Vēl viens Ukrainā ražotā Barjer mīnuss bija tas, ka ierīce ar vadu bija pievienota automašīnai, tātad nekāda slēpta pārkāpēju ķeršana miličiem nevarēja iznākt. Turklāt aparāts diezgan bieži mēdza streikot.
Sagaidot 1980. gada Maskavas olimpiskās spēles, padomju valsts galvaspilsētas autoinspekcija tika arī pie diviem ASV ražojuma radariem Speedmaster. Runā, ka viens no tiem uzreiz esot salūzis, taču otrs godam kalpojis trīs gadus.
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Pūšam trubiņā
Tas, ka alkohols un sēšanās pie stūres nav savienojami, cilvēkiem bija skaidrs jau automobiļu ēras sākumā, taču pirmo šīs ēras pusgadsimtu kliboja metodika, kā noteikt, vai šoferis ir dzēris. Miliči parasti lika aizdomās turētajam vai nu uzpūst elpu (ahā, smird pēc šņabja!), vai arī noiet pa taisnu līniju (ja nevar, tātad dzēris).
Tāpat kliboja arī sodu politika – PSRS līdz pat 50. gadu vidum vispār nebija paredzētas nekādas soda sankcijas dzērājiem pie stūres, viņus parasti sodīja par citiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Situācija mainījās 1956. gadā, kad ar likumu tika noteikts, ka par braukšanu dzērumā uz gadu var atņemt tiesības. 1968. gadā likums kļuva vēl bargāks – par atkārtotu sēšanos pie stūres reibumā, ja tā bija fiksēta gada laikā, varēja pat uz gadu nonākt aiz restēm. Kopš 1984. gada dzērājiem ne tikai noņēma tiesības, bet arī piemēroja naudassodu līdz 100 rubļiem, kas nebija maza nauda; inženieris tolaik pelnīja 120 rubļu mēnesī.
Taču kā noteica reibuma pakāpi? Līdz pat 70. gadiem autoinspektors to darīja būtībā ar veco uzpūt man! metodi. Vai arī lika iepūst tukšā glāzē un tad to paostīja – arī tāda metode bija izplatīta. Protams, elpā sajustā alkohola dvinga nebija nekāds dzelžains pierādījums, taču strīdēties ar likuma sargiem tajos laikos nebija pieņemts.
Septiņdesmitajos gados parādījās pirmie milicijas alkometri – čemodāna izmēra ierīces ar lokanu caurulīti, kurā bija jāiepūš aizdomīgajam autovadītājam. Rādītāju precizitāte bija diezgan tālu no ideālas, taču tik un tā labāk nekā vienkārša pūšana glāzē.
Satiksmes noteikumu eksāmens
Vai esat kādreiz iedomājušies, kā topošie autovadītāji eksāmenu lika tad, kad vēl nebija izgudrotas datorizētas sistēmas? Par braukšanas praktisko pusi puslīdz skaidrs, šajā jomā arī pirms 50 un vairāk gadiem viss notika apmēram tāpat, jo potenciālajam šoferim vajadzēja pierādīt savas braukšanas prasmes eksaminētājam. Taču kā pārbaudīt teoriju un noskaidrot, vai cilvēks pārzina Ceļu satiksmes noteikumus? Te kārtība laikā gaitā ir būtiski mainījusies. Piemēram, 50. un 60. gados šim nolūkam tika izmantoti īpaši pilsētas ielu maketi, kuros eksāmena kārtotājam bija jāparāda, kādā kārtībā krustojumus šķērsos transportlīdzekļi.
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No malas tas izskatījās pēc pieaugušu cilvēku rotaļām ar spēļu mašīnītēm, taču šāda sistēma ļāva saprast, vai eksāmena kārtotājam ir kaut aptuvena nojausma par kārtību, kas valda uz ceļiem.
Septiņdesmitajos gados satiksmes noteikumu zināšanu pārbaudē jau parādījās pirmie datorizācijas asni. Padomju rūpniecība radīja vienkāršus perfokaršu datorus, kuros varēja ievietot eksāmena jautājumus. Tolaik tie satilpa kādās 30 biļetēs, katrā pa desmit jautājumiem. Topošā autovadītāja uzdevums bija, skatoties ekrānā, nospiest podziņas, kas atbilda tam vai citam atbildes variantam. Ja viss bija pareizi (vienu kļūdu drīkstēja pieļaut), gudrā mašīna ieslēdza gaismu lampiņā ar uzrakstu Nokārtots, ja nebija, iedegās uzraksts Nav nokārtots. Tā sacīt, pienāciet citreiz. Šāda pieeja izslēdza eksaminētāja subjektīvu vērtējumu un tiesību dalīšanu, skatoties pēc deguniem.
Rezerves tiesības
Datorizācija gan neskāra kādu citu ar satiksmes drošību saistītu jomu – autovadītāju datubāzi. Kad jaunais šoferītis saņēma tiesības, dati par tām palika tikai attiecīgā reģiona centrālās autoinspekcijas rīcībā. Nekādas centralizētas datubāzes nebija, tikai uzskaites žurnāls. Tāpēc tālredzīgi ļaudis, kuriem piemita tendence bieži pārkāpt satiksmes noteikumus, varēja vērsties iekšlietu daļā ar iesniegumu, ka tiesības ir nozaudētas. Tādā gadījumā tika izsniegtas jaunas, kas kalpoja kā rezerves tiesības. Proti, ja, sasniedzot noteiktu pārkāpumu skaitu, autoinspektors vienas tiesības noņēma, palika otras, un pārkāpējs varēja braukt tālāk, jo, kā jau teikts, vienotas datorizētas datubāzes, kurā varētu ātri pārbaudīt, kādi dokumenti izsniegti konkrētajam autovadītājam, nebija.
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Tiesa, joks ar rezerves tiesībām darbojās tikai plašākā teritorijā par dzimto mazpilsētu, kur vietējais inspektors labi zināja, ka šim kadram pirms mēneša tiesības jau atņēmis un pie jaunām viņš nu nekādi tik ātri nevarēja tikt.
Tikpat grūti kontrolējama bija arī pārkāpumu uzskaite. Šim nolūkam bija domāts tiesībās ievietojams talons, kurā autoinspektors par rupju pārkāpumu varēja izkniebt caurumu. Kad savācās trīs caurumi, inspektors tiesības gluži vienkārši atņēma. Netālredzīgam cilvēkam tā bija nelaime, taču tālredzīgs tādā situācijā izvilka no atvilktnes rezerves tiesības...
Lekcija uz ledus
1973. gadā spēkā stājās izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos, kas mainīja krustojumu šķērsošanas kārtību, miglas lukturu izmantošanu un vēl dažus punktus. Lai autobraucējiem uzskatāmāk izskaidrotu izmaiņas, tika pat organizēta īpaša lekcija nesen uzceltajā Rīgas Sporta pilī, kur uz ledus bija izveidots ielu makets, kurā izvietoja īstas automašīnas. Pasākums, kā raksta tā laika prese, bijis kupli apmeklēts.
Starp citu, tolaik Sporta pili izmantoja arī citiem īpatnējiem pasākumiem, piemēram, 1972. gadā uz ledus tika sarīkots šaha mačs, kurā sacentās pasaules eksčempions Mihails Tāls un lielmeistars Aivars Gipslis, spēlējot ar dzīvām figūrām – attiecīgi saģērbtiem slidotājiem.
Nāvējošā statistika
Padomju Savienībā personīgais automobilis bija luksusa prece un visu vērtību augstākais mērs. ASV, pēc statistikas datiem, 80. gadu pirmajā pusē viena automašīna bija uz katriem diviem iedzīvotājiem, Rietumvācijā – uz 2,4, Grieķijā – uz 9,7 iedzīvotājiem, bet PSRS šis rādītājs bija krietni pieticīgāks, proti, viens auto uz 21 iedzīvotāju. Un tas vēl bija saskaņā ar padomju datiem, jo rietumnieki minēja vēl bēdīgākus skaitļus un rakstīja par vienu auto uz katriem 47 iedzīvotājiem. Latvijā gan statistika bija mazliet labāka nekā vidēji PSRS, bet tik un tā personīgais auto daudziem palika tāls un praktiski nepiepildāms sapnis – gan cenas (atkarībā no markas padomju ražojuma vieglais auto maksāja 4000–8000 rubļu), gan lielās rindas dēļ (rindā nācās gaidīt piecus gadus un vēl ilgāk).
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Varētu domāt, ja jau mašīnu tik maz, tad arī satiksmes negadījumu skaits nevarētu būt liels. Taču patiesībā toreiz uz Latvijas ceļiem avārijās bojā gāja krietni vairāk cilvēku nekā mūsdienās.
1984. gadā satiksmes negadījumos dzīvību zaudēja 586 cilvēki, 1989. gadā, kad automašīnu skaits bija pieaudzis, pat 798 cilvēki. Drūmā statistika mazliet samazinājās 80. gadu vidū, pateicoties Gorbačova žūpības apkarošanas kampaņai, taču ievērojami pieauga 80. gadu beigās un 90. sākumā; 1991. gadā avārijās Latvijā bojā gāja 877 cilvēki. Salīdzinājumam – 2019. gadā ceļu negadījumos dzīvību zaudēja 132 cilvēki. Mūsu rādītāji bija sliktāki nekā PSRS – Padomju Savienībā vidēji uz 10 000 tehnikas vienību bija 12 bojāgājušo, bet Latvijā trīsdesmit. Otri dullākie bija igauņi – 21,8 bojāgājušie uz 10 000 mašīnu.
Tādai nāves pļaujai bija vairāki cēloņi. Pirmkārt, automašīnās nebija praktiski nekādu drošības sistēmu, ja neskaita drošības jostas, taču arī tās lietoja retais. Neviena padomju ražojuma mašīna nekādus mūsdienu standarta sadursmju testus neizturētu, jo konstrukcija bija tāda, ka avārijas gadījumā priekšējos sēdekļos sēdošajiem tika nodarīti smagi miesas bojājumi.
Otrkārt, braukšanas kultūra bija zem katras kritikas – braukt vieglā reibumā neskaitījās nekas īpašs. Treškārt, diezgan daudzi nositās ar lauksaimniecības tehniku. Mūsdienās tas notiek ļoti reti, taču kolhozu laikos gadījās, ka traktorists iebrauca grāvī, izkrita no traktora, un tas viņam virsū. Ceturtkārt, braukšanas prasmes daudziem bija tālu no ideālām, kas īpaši sevi lika manīt 80. gadu beigās, kad parādījās jaudīgākas mašīnas, piemēram, VAZ-2018.