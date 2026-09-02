Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes
Foto: LETA
Naktī daudzviet īslaicīgi līs.
Sabiedrība

Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Arī ceturtdien Latvijā gaidāmi lietus mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespēja...

Septembra trešajā naktī un dienā daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš; naktī piekrastē un dienā arī citviet valstī gaidāmas brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+16 grādiem, dienā tā nepārsniegs +17..+21 grādu.

Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un līdz +20 grādiem dienā.

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