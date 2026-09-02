Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Tūkstošiem kritušu koku un iznīcināti dižkoki: atklāti vētras "Priska" patiesie postījumu apmēri Rīgā
Rīgas pašvaldības dienesti un uzņēmumi pastiprinātā režīmā turpina vētras "Priska" seku likvidēšanu. Lai gan daudzviet bīstamākās situācijas jau ir novērstas, galvaspilsētā nogāzti vai bojāti tūkstošiem koku, tādēļ pilnīga pilsētas sakopšana prasīs vēl vairākas nedēļas.
Kā informē pašvaldībā, galvenā prioritāte aizvien ir bīstamības novēršana, kam vēlāk sekos koksnes un zaru izvešana. Īpaša uzmanība šobrīd pievērsta izglītības iestādēm – līdz šim apstrādāti vairāk nekā 100 skolu un bērnudārzu pieteikumi, taču jauni ziņojumi joprojām tiek saņemti. Sarežģītākajos gadījumos viena ēkai uzkrituša koka novākšana aizņem pat piecas stundas. Darbu veicēji jau atbrīvojuši vairāk nekā 50 adreses, un, lai gan postījumi ir ievērojami, skolu un bērnudārzu darbība nav ietekmēta. Vienlaikus pašvaldība aicina vecākus atgādināt bērniem netuvoties norobežotajām teritorijām. Papildus izglītības iestāžu pieteikumiem saņemta informācija arī par aptuveni 650 adresēm, kurās neatliekamus darbus veicis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Ievērojami cietušas arī Rīgas zaļās zonas un ielu apstādījumi. Uzņēmuma "Rīgas meži" apsaimniekotajos parkos izgāzti vai nolauzti 353 koki, bet vēl vairāk nekā simtam konstatēti būtiski bojājumi. Vētrā neatgriezeniski zaudēti arī četri dižkoki, turklāt visvairāk cietis Mežaparks, Tekstilnieku un Pļavnieku parks, kā arī Lucavsala un Lielie kapi. Tikmēr Rīgas un Pierīgas mežos bojāti līdz pat 15 000 kubikmetru koksnes. Lieli postījumi nodarīti arī kapsētām, kur izgāzti vairāk nekā 500 koki. Lai gan kapsētu galvenie ceļi ir attīrīti un bēru ceremonijas var notikt, iedzīvotāji aicināti bez īpašas vajadzības šajās teritorijās neuzturēties. Jāpiebilst, ka Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā nolauzti 14 koki, taču apdraudējums ir novērsts, dzīvnieki ir drošībā, un dārzs turpina darbu ierastajā režīmā.
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Savukārt uzņēmums "Rīgas namu pārvaldnieks" šobrīd novērsis lielāko daļu ar jumtu bojājumiem un dzīvokļu applūšanu saistīto seku. Tomēr pastiprinātā režīmā turpinās izgāzto koku zāģēšana pagalmos – uzņēmums saņēmis jau vairāk nekā 600 pieteikumu, no kuriem aptuveni puse ir izpildīti.
Lai atvieglotu seku likvidēšanu privātīpašumos, pašvaldība atgādina, ka acīmredzami bīstamu un nolūzušu koku ciršanai atļauja nav nepieciešama. Pirms koka sazāģēšanas gan obligāti jāveic fotofiksācija no vismaz trim skatu punktiem, un pēc tam par notikušo jāinformē Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, nosūtot iesniegumu elektroniski vai pa pastu. Iesniegumā jānorāda precīza adrese vai kadastra apzīmējums, koku skaits un suga, stumbra apkārtmērs, kā arī jāpievieno fotogrāfijas un kartogrāfiskais materiāls ar koka atrašanās vietu. Ja privātā teritorijā iegāzies uz pašvaldības zemes augošs koks, iedzīvotāji aicināti ziņot pa uzziņu tālruni 1201, un tā savākšanu organizēs pati pašvaldība. Iedzīvotāju ērtībām ir izveidoti arī koku un zaru nodošanas punkti – laukums Uzvaras bulvārī 16A, kur pieņem arī lielgabarīta baļķus, darbosies līdz 20. septembrim, bet punkts Mežaparkā pie Siguldas prospekta 12 būs atvērts līdz 14. septembrim.