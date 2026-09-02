VARAM valsts sekretāram Balševicam draud kriminālvajāšana par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) trešdien rosinājis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem.
KNAB informēja, ka iegūtie pierādījumi liecina, ka valsts amatpersona, nepastāvot dienesta vajadzībai, iespējams, vairākkārt izpauda tās rīcībā esošu ierobežotas pieejamības informāciju citām personām.
Izmeklēšanā iegūtā informācija dod pamatu pieņēmumam, ka amatpersona, izmantojot saziņas lietotni, citām personām, iespējams, izpauda ierobežotas pieejamības informāciju, tostarp ar tiesvedību, valsts pārvaldes projektiem un tiesībaizsardzības iestādes veikto pārbaudi saistītus materiālus.
Amatpersonas darbībās KNAB saskata Krimināllikuma paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, proti, neizpaužamu ziņu izpaušanu, ko izdarījusi valsts amatpersona, kura ir atbildīga par šo ziņu glabāšanu.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.
LETA jūnijā jau rakstīja, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) nolēmis neatjaunot amatā Balševicu. Balševics no amata bija atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi un nolēmis neatjaunot Balševicu amatā. Balševicu no amata uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars (JV) saistībā ar, iespējams, veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu. Ņemot vērā KNAB sniegto informāciju par kriminālprocesu, Čudars uzdeva izveidot dienesta pārbaudes komisiju.