Jelgavā vīrieti apsūdz par seksuāla rakstura darbībām ar piecām mazgadīgām personām
Valsts policijā 2026. gada janvārī saņemta informācija par seksuāla rakstura darbību izdarīšanu pret vairākām mazgadīgām personām laika posmā no 1994. līdz 2015. gadam no kāda vīrieša puses Jelgavā. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess, veiktas operatīvās darbības un iespējamā vainīgā persona aizturēta, piemērojot tai drošības līdzekli – apcietinājumu. Šī gada 18. augustā kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai par 18 noziedzīga nodarījuma epizodēm par seksuāla rakstura darbībām ar piecām mazgadīgām personām.
2026. gada 6. janvārī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā saņemta informācija par iespējamu seksuālu vardarbību pret vairākām mazgadīgām personām no kāda vīrieša puses Jelgavā. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess, veiktas operatīvās darbības un aizturēta iespējamā vainīgā persona – 1967. gadā dzimis vīrietis. 2026. gada 8. janvārī personai tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Arī šobrīd aizdomās turētais atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšanas laikā tika veikts apjomīgs procesuālais darbs un atklātas 18 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 1994. gada marta līdz 2015. gada janvārim, kā arī konstatēti pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpumi.
Kratīšanas laikā izņemti vairāki datu nesēji, kas glabāja attēlus un video materiālus, kas satur bērnu pornogrāfiju, kā arī attēlus, kas satur cilvēka seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem.
Kriminālprocess kvalificēts pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem – 162. panta pirmās daļas, 162. panta otrās daļas, 162. panta ceturtās daļas, 166. panta ceturtās daļas, un Kriminālkodeksa 123. panta.
2026. gada 18. augustā kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Jāatzīmē, ka seksuāla rakstura noziegumi ir ļoti sensitīvi un policijas pieredze liecina, ka nereti no tās cietušie par piedzīvoto ir gatavi runāt vien vairākus gadus pēc notikušā. Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, aicinām nekavējoties par to ziņot Valsts policijai.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.