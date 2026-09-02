Pēdējā saziņa ar Latvijas grupas gidu notikusi no Ķīnas robežas; ĀM atklāj jaunāko informāciju
Jau nedēļu nav izdevies atjaunot saziņu ar Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas Nepālā, trešdien, 2. septembrī, informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
Pēc viņas teiktā, pēdējā saziņa ar Latvijas valstspiederīgo lielākās grupas gidu notikusi pulksten 8.38. Viņš esot sazinājies ar savu brāli pa telefonu. Latvijas puse pieļauj, ka saziņa notikusi robežpunktā Ķīnas pusē. Arī Eiropas Savienības dienests saņēmis informāciju, ka pēdējā saziņa ar grupu notikusi ap pulksten 8.41.
Vienlaikus Nepālā ir izveidota īpaša vienība, kas nodarbojas ar pazudušu ārvalstnieku meklēšanu. ĀM Konsulārā departamenta darbinieks trešdien agri no rīta ieradies Nepālā un pēc ierašanās sāks darbu uz vietas, lai noskaidrotu situāciju un palīdzētu meklēšanā.
Medne norādīja, ka plašāka informācija no Nepālā esošā ĀM pārstāvja varētu būt pieejama tuvākajās dienās.
ĀM pārstāve vienlaikus īpaši brīdināja par krāpniekiem, kuri mēģina izmantot pazudušo cilvēku tuvinieku izmisumu. “Krāpnieki cenšas stāstīt, ka viņi par samaksu var sniegt papildu informāciju,” sacīja Medne, aicinot šādiem piedāvājumiem neticēt.
Viņa uzsvēra, ka patlaban nav tādas informācijas, ko ĀM apzināti slēptu no tuviniekiem vai sabiedrības. Jaunākā pieejamā informācija tiekot nodota tuviniekiem un publiskota.
Ja kāds par maksu piedāvā informāciju par Nepālā pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, ĀM aicina to pārbaudīt Konsulārajā departamentā vai nekavējoties vērsties Valsts policijā.
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Plašāka informācija par situāciju tiek publicēta arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 31. augusta rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 900 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 4200.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.