Latvija piedāvājusi palīdzību Nepālai tur notikušajā traģēdijā
Latvija piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums patlaban nav saņemts, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš neprecizēja, kāda veida palīdzība piedāvāta. Kulbergs sacīja, ka Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju atrašanai patlaban esot neliels cerību stars, tomēr meklējumus ļoti apgrūtina tas, ka tur ir lietus sezona.
Viņš arī uzsvēra, ka valsts darīs visu, lai palīdzētu un atbalstītu arī šo ceļotāju tuviniekus Latvijā. Patlaban Nepālā ir ieradies Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusei palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varasiestādēm. Tāpat šis pārstāvis palīdzēs gadījumā, ja tiks atrasts kāds no Latvijas valstspiederīgā ķermeņiem un būs vajadzība tā nogādāšanai Latvijā. Par tālāko rīcību šādā gadījumā tiks informēti arī tuvinieki.
Pēc Kulberga teiktā, esot zināms, ka vairāki ārvalstu tūristi traģēdijas laikā esot nokļuvuši arī Ķīnas pusē, tomēr Latvija vēl neesot saņēmusi atbildi par to.
Savukārt Rinkēvičs atzina, ka situācija Nepālā ir ļoti smaga, un glābšanas darbi tur nenotiek tik vienkārši, kā varbūt Eiropā vai Latvijā. Tomēr Latvijas atbildīgās iestādes strādā, lai Latvijā palikušajiem tuviniekiem sniegtu maksimālu morālo un informatīvo atbalstu.
Šonedēļ Valsts policija ziņoja, ka tā saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus.
Prezidents izteica cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie Krimināllikumā iespējamie sodi - gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus.
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Kulbergs atzina, ka krāpnieki izmanto jebkuras nelaimes, lai iedzīvotos, un iedzīvotājiem jebkuros gadījumos ir jābūt uzmanīgiem, lai neiekristu šo ļaundaru lamatās.
Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
ĀM pastāstīja, ka Konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā darbu jau ir sācis. Savukārt goda konsuls turpina aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm. Patlaban DNS paraugus ir nodevuši 31 tuvākais asinsradinieks.
ĀM turpina palīdzēt un koordinēt praktiskos jautājumus, kas var rasties Nepālā bezvēsts pazudušo tuviniekiem, ar mērķi sniegt informāciju, kur un kādu palīdzību viņi var saņemt.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 31. augusta rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 900 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 4200.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.