Korupcijas apkarotāju pārsteidzošā atgriešanās. 15. Saeimas vēlēšanu saraksts Nr. 10 - Jaunā konservatīvā partija
Jaunā konservatīvā partija (JKP), ko pirms 12 gadiem dibināja kādreizējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns, 15. Saeimas vēlēšanās startē ar 10. numuru. 13. Saeimas vēlēšanās JKP guva ievērojamus panākumus un kļuva par vienu no valdošās koalīcijas partijām, taču 14. Saeimas vēlēšanās tā nepārvarēja 5% barjeru un Saeimā vairs nav pārstāvēta. Tagad JKP mēģina atgriezties parlamentā, taču partijas sastāvs un tās publiski redzamās sejas pa šo laiku ir būtiski mainījušās.
JKP tika dibināta ar mērķi piedāvāt konservatīvu politisko alternatīvu, īpaši uzsverot tiesiskumu, cīņu pret korupciju un valsts pārvaldes reformēšanu. Partijai savulaik pievienojās vairāki bijušie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki, tostarp viena no redzamākajām tā laika pretkorupcijas cīņas sejām – bijusī KNAB priekšnieka vietniece Juta Strīķe (1970-2020), kā arī Juris Jurašs. Cīņa pret korupciju kļuva par vienu no galvenajiem JKP politiskajiem vēstījumiem.
Mainītās sejas
Partija sevi pozicionēja kā alternatīvu tā dēvētajām vecajām partijām, solot mazināt oligarhu un ekonomisko interešu grupu ietekmi politikā. Tomēr pēc dažiem skaļiem panākumiem JKP popularitāte būtiski saruka, un 2022. gada Saeimas vēlēšanās partija parlamentā vairs neiekļuva.
Līdz ar Jāni Bordānu par JKP dibinātājiem kļuva arī 11. Saeimas deputāts Dāvis Stalts, folkloriste Helmī Stalte, Latvijas Universitātes asociētais profesors Guntars Vaivars, ekonomists un korporatīvās drošības speciālists Krišjānis Feldmans un citi sabiedrībā vairāk vai mazāk zināmi cilvēki.
2020. gada februārī partijas nosaukums tika mainīts uz “Konservatīvie”, bet 2023. gada oktobrī partija nolēma atgriezties pie sava sākotnējā nosaukuma – Jaunā konservatīvā partija. Arī pēc atgriešanās pie vecā nosaukuma JKP nav izdevies atgūt agrāko politisko ietekmi.
2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās partija startēja nesekmīgi, saņemot tikai 1,5% balsu. Pēc vēlēšanām no partijas izstājās saraksta līderi – bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits un ar tā dēvēto atkrievošanas kampaņu plaši pazīstamā Liāna Langa, kura tagad kandidē no Nacionālās apvienības. No partijas aizgājis arī tās dibinātājs Jānis Bordāns.
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Līdz ar to 15. Saeimas vēlēšanās JKP startē jau ar būtiski citu komandu. Sarakstā vairs nav vairāku politiķu, kuri savulaik bija partijas atpazīstamākās sejas un palīdzēja tai 2018. gadā iegūt ievērojamu vēlētāju atbalstu.
Šoreiz viens no atpazīstamākajiem JKP kandidātiem ir Jānis Citskovskis, bijušais Valsts kancelejas direktors. Viņš ir arī vienīgais JKP saraksta kandidāts, kurš ir apsūdzēts krimināllietā – lietā par iespējamu naudas izšķērdēšanu saistībā ar toreizējā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa komandējumiem izmantotajām privātajām lidmašīnām. Pats Jānis Citskovskis gan savu vainu noliedz. Turpinot iepazīstināt ar partijām, kas startē 15. Saeimas vēlēšanās, Jauns.lv desmitais stāsts ir par Jauno konservatīvo partiju – 10. sarakstu.
Par drošu, pārtikušu un latvisku valsti
JKP 15. Saeimas vēlēšanās startē ar saukli “Godīgi! Drosmīgi! Gudri!”. Partija sola īstenot ilgtermiņa attīstības politiku, kuras pamatā būtu valsts drošība, ekonomiskā izaugsme, stipras ģimenes un attīstīti Latvijas reģioni.
JKP savu programmu sadalījusi desmit galvenajos virzienos: * aizsardzība un nacionālā drošība; * iekšējās lietas un sabiedriskā drošība; * ekonomiskās izrāviena politika; * nodokļu politika; * reģioni un infrastruktūra; * laba valsts pārvalde; * veselības aizsardzība; * labklājība, ģimene un demogrāfija; * izglītība un zinātne; kā arī * nacionālā identitāte, kultūra un sports. JKP nav vienīgā partija, kura savu priekšvēlēšanu programmu sadalījusi desmit sadaļās jeb “desmit baušļos” (arī Apvienotais saraksts un “Jaunā vienotība”). Pēc būtības “pa lielam” tajos proponētajās idejās nav kur piesieties – viss vērsts uz to, lai viss būtu labāk.
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JKP sola veidot pašpietiekamu un modernu valsts aizsardzības sistēmu, stiprināt Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas un attīstīt Latvijas militāro industriju. Partija vēlas veicināt Latvijas kļūšanu par Baltijas militārās industrijas centru, tādējādi ne tikai stiprinot valsts aizsardzības spējas, bet arī radot jaunas ekonomiskās iespējas. Ekonomikas jomā JKP uzsver nepieciešamību stiprināt mazo uzņēmējdarbību kā reģionu dzīvotspējas pamatu. JKP programmā īpaša uzmanība pievērsta arī enerģētikai - veicināt konkurētspējīgas energoresursu cenas un Latvijas enerģētisko neatkarību.
Savukārt lauksaimniecībā JKP sola aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas Savienībā, panākot taisnīgāku tiešmaksājumu izlīdzināšanu, kā arī stiprinot vietējo pārtikas ražošanu un pārstrādi. Nodokļu politikā JKP rosina atcelt kapitāla pieauguma nodokli mantotam īpašumam, kā arī privātpersonu nekustamā īpašuma atsavināšanai ārpus saimnieciskās darbības. Partija norāda, ka jaunu iniciatīvu finansēšanai nepieciešamie līdzekļi būtu jārod, efektivizējot valsts pārvaldi, veicinot ekonomikas izaugsmi, mazinot birokrātiju un samazinot ēnu ekonomiku.
JKP sola veicināt reģionu ekonomisko attīstību un Rīgas starptautisko konkurētspēju, uzskatot to par priekšnoteikumu līdzsvarotai visas Latvijas attīstībai. Partija atbalsta atjaunīgās enerģijas projektus, taču ar nosacījumu, ka tie rada tiešu labumu vietējām kopienām un pašvaldībām.
Būtiska vieta programmā atvēlēta arī transporta infrastruktūrai. JKP sola attīstīt stratēģiskus ātrgaitas autoceļu koridorus uz Liepāju, Ventspili, Daugavpili, Alūksni, Lietuvu un Igauniju, izmantojot ES infrastruktūras un militārās mobilitātes finansējumu. Partija arī atbalsta “Rail Baltica” projekta pabeigšanu.
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Viena no JKP tradicionāli uzsvērtajām prioritātēm ir korupcijas apkarošana. Partija sola stiprināt korupcijas gadījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kā arī paredzēt stingrāku atbildību par publisko līdzekļu izšķērdēšanu, prettiesisku labumu pieņemšanu un slēptu ietekmēšanu. Vienlaikus JKP sola veidot efektīvu, profesionālu un uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi, samazinot birokrātiju, izvērtējot valsts iestāžu funkcijas, to apvienošanas iespējas un nepieciešamās strukturālās reformas. Programmā pausta arī nostāja pret legālas skaidras naudas aprites ierobežošanu.
Veselības jomā JKP sola palielināt valsts finansējumu veselības aprūpei, tuvinot to Eiropas attīstīto valstu vidējam līmenim. JKP arī iestājas par veselības mācības atjaunošanu izglītības iestādēs, lai bērni un jaunieši jau skolas laikā iegūtu plašākas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi.
JKP programmas kopējais mērķis ir veidot Latviju par valsti, kurā cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Ģimene, līdzās drošībai un ekonomiskajai izaugsmei, izcelta kā viens no valsts ilgtermiņa attīstības pamatiem. Izglītības jomā JKP sola nodrošināt kvalitatīvu un darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītību visā Latvijā, īpaši stiprinot matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguvi. JKP programmā būtiska nozīme piešķirta latviešu valodai un nacionālajai identitātei. Partija sola stiprināt latviešu valodas lomu izglītībā, publiskajā telpā un valsts pārvaldē.
Interesants solījums ir arī “Latviskās lauku ainavas atjaunotnes valsts programmas” izveide. Tās mērķis būtu atbalstīt tradicionālajā arhitektūrā balstītu mājokļu būvniecību un vēsturiskās lauku apbūves atjaunošanu. Partija uzsver, ka Latvijas nākotni nosaka pašu iedzīvotāju izvēle, griba un atbildība.
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No bijušā ierēdņa un priestera līdz Atmodas laika mūziķei
JKP 15. Saeimas vēlēšanās startē ar 84 kandidātiem. Sākotnēji JKP sarakstā bija 85 kandidāti, taču Centrālā vēlēšanu komisija no Rīgas saraksta svītroja studentu Renāru Rozi, jo vēlēšanu dienā viņš nebūtu sasniedzis likumā noteikto 21 gada vecumu. JKP sarakstos līdzās pieredzējušiem politiķiem un valsts pārvaldes darbiniekiem atrodami arī cilvēki no kultūras, uzņēmējdarbības, izglītības un citām jomām. Dažiem kandidātiem ir ļoti neparasti dzīvesstāsti.
* Rīgas vēlēšanu apgabalā pirmais numurs ir Jānim Citskovskim – bijušajam Valsts kancelejas direktoram, kurš ir arī JKP premjera amata kandidāts. Viņa vārds plašāk izskanējis saistībā ar krimināllietu par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu saistībā ar bijušā premjera Krišjāņa Kariņa lidojumiem ar privātajām lidmašīnām. Pats Jānis Citskovskis apsūdzību noliedz. Otrais numurs ir JKP valdes priekšsēdētājam Sigordam Stradiņam. Politikā viņš nav jaunpienācējs – jau 2002. gada Saeimas vēlēšanās Sigords Stradiņš kandidēja no toreizējās partijas “Jaunais laiks”, kas vēlāk pievienojās “Vienotībai”. saraksta. Trešais ir Mārtiņš Bērziņš - SIA “MBIT” valdes loceklis, kuram ir daudzveidīga izglītība – datorzinātnēs, automehānikā un uzņēmējdarbības vadībā.
Rīgas sarakstā ir vēl vairākas sabiedrībā atpazīstamas personas. Sestais - Latvijas Nacionālajā arhīvā par direktora vietnieks Gatis Karlsons. Astotā – rakstniece un publiciste, bijusī Rīgas domniece un Saeimas deputāte Eva Mārtuža. Viņas biogrāfijā īpaši izceļams stāsts par palīdzību represētajai dzejniecei Broņislavai Martuževai (1924-2012). Padomju laikā, kad Broņislavas Martuževas vārdu publicēt nebija iespējams, viņas dzejoļi tika izdoti ar Evas Mārtužas vārdu; dzejas krājumi “Balta puķe ezerā” (1981) un “Rakstītāja” (1987) faktiski bija Broņislavas Martuževas darbi. Tādējādi Eva Mārtuža palīdzēja radinieces dzejai nokļūt pie lasītājiem laikā, kad tās īstā autore bija pakļauta padomju režīma represijām.
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13. numurs ir skaņu režisoram Andrim Grīnbergam. Viņa profesionālā darbība saistīta ar ļoti plašu Latvijas populārās mūzikas loku. Andris Grīnbergs strādājis ar grupu “Remix”, Latvijas Radio un studiju “Melodija”, kā arī piedalījies daudzu Latvijā pazīstamu mūziķu ierakstu tapšanā. Viņa profesionālajā biogrāfijā atrodami arī Raimonda Paula, Igo, Ievas Akurateres, Olgas Rajeckas, Arņa Medņa un Ulda Marhileviča vārdi; īpaši nozīmīgs bijis darbs pie Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas “Lāčplēsis”, kā arī grupas “Līvi” ierakstiem.
* Vidzemes vēlēšanu apgabalā pirmais numurs ir Guntim Bīberam, SIA “Bieber” (ēdināšanas pakalpojumi) valdes loceklim. Otrais numurs - Ēriks Eisaks, SIA “Jauda-koks” rūpnieciskais zinātniskais vadītājs, trešais – Valdis Valters, SIA “Valtera protēžu laboratorija” valdes loceklis. Visatpazīstamākais ir aiz viņiem sekojošais selekcionārs, zemnieku saimniecības “Pulkas” īpašnieks Jānis Rukšāns. Viņa profesionālā dzīve vairāk nekā pusgadsimta garumā saistīta ar dārzkopību, botāniku un selekciju, bet īpaši nozīmīgs ir viņa politiskās darbības posms. 1988. gadā Jānis Rukšāns bija viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem un viens no pirmajiem, kurš publiski izvirzīja Latvijas neatkarības atjaunošanas mērķi, par to arī iestājoties viņa rediģētajās it kā ar politiku nesaistītajā dārzkopības žurnālā “Dārzs un Drava”.
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* Latgalē pirmais numurs ir bijušajam katoļu priesterim, tagad Valsts probācijas dienesta vecākajam probācijas speciālistam Pēterim Aglonietim. Viņš nācis no kuplas Latgales katoļu dzimtas un ir viens no četriem brāļiem, kurš kļuvis par garīdznieku. Pēteris Aglonietis 1993. gadā absolvējis Pāvesta teoloģijas akadēmiju Krakovā (Polija), iegūstot teoloģijas maģistra grādu, bet 2005. gadā Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu pedagoģijā. Par garīdznieku viņā tika ordinēts 1992. gadā, bijis Svētā Dominika draudzes prāvests un Liepājas Svētā Dominika klostera priekšnieks, kā arī Latvijas armijas kapelāns. Otrais numurs ir Ivetai Šeršņevai, Valsts robežsardzes Personāla pārvaldes Dienvidlatgales reģionālās nodaļas vecākā speciāliste, bet trešais – Sarmītei Barvikai, SIA “Language School” prokūristei.
* Kurzemē ar pirmo numuru startē SIA “IB Planning” (elektroinstalācijas, elektromontāža un ēku automatizācija) valdes locekle Daiga Pirogova; otrais numurs – Didzis Zīraps, SIA “Martime industries Ltd” (kuģu personāla komplektēšanu un jūrnieku darbā iekārtošanu) valdes priekšsēdētājs. Visatpazīstamākā ir sarakstā ar trešo numuru startējošā viena no pazīstamākajām Latvijas dziedātājām un Atmodas laika kultūras personībām Ieva Akuratere, kuras vārds Latvijas jaunāko laiku vēsturē īpaši saistās ar Atmodas periodu un dziesmu “Manai tautai”.
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* Zemgales vēlēšanu apgabala pirmais numurs ir Jelgavas vicemērs Mārtiņš Štāls, otrais – Aivars Geidāns, viesmīlības biznesa SIA “Welcome stay” valdes loceklis, bet trešā - ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādātāja Monta Poļakova.
Tādējādi JKP 15. Saeimas vēlēšanu sarakstos redzams visai raibs kandidātu loks – no bijušā valsts pārvaldes vadītāja un pieredzējušiem politiķiem līdz uzņēmējiem, zinātniekiem, kultūras jomas pārstāvjiem, bijušajam katoļu priesterim un Atmodas laika mūziķei.
Neērti konservatīvās problēmas
Viena no skaļākajām un pretrunīgākajām JKP priekšvēlēšanu kampaņas izvēlēm bija partijas premjera amata kandidāts Jānis Citskovskis. JKP 10. jūnijā viņu izvirzīja Ministru prezidenta amata kandidāta statusā, lai gan Citskovskis ir vienīgais apsūdzētais tā dēvētajā Kariņa lidojumu krimināllietā.
Šāda izvēle radīja neērtu pretrunu ar pašas JKP kampaņas pamatvēstījumu. Partija sevi gadiem ilgi pozicionējusi kā tiesiskuma, godīgas valsts pārvaldes, cīņas pret korupciju un politiskās atbildības aizstāvi, taču par iespējamo valdības vadītāju izraudzījās cilvēku, kuram pašam izvirzīta apsūdzība kriminālprocesā. Tomēr vienlaikus jāuzsver būtiska juridiska nianse – apsūdzība pati par sevi nenozīmē vainu. Vēl neparasts ir apstāklis, ka brīdī, kad Jānis Citskovskis tika izraudzīts par JKP premjera amata kandidātu, viņš pats vēl nebija partijas biedrs. Viņš skaidroja, ka partijai pievienosies tikai tad, ja vēlēšanu rezultāts un vēlētāju uzticība būs pietiekami liela. Līdz ar to izveidojās gana neparasta situācija: cilvēks, kurš vēl nebija JKP biedrs, tika izraudzīts par partijas kandidātu uz ministru prezidenta amatu.
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No partijas aizgājušas arī vairākas tās savulaik atpazīstamākās sejas. Tādēļ 15. Saeimas vēlēšanu kampaņā JKP centās sevi pieteikt no jauna – ar citu līderu komandu un jaunu politisko seju.
Vēl viena JKP kampaņas īpatnība bija atšķirība starp iepriekš publiski prezentēto kandidātu sastāvu un vēlāk Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegto sarakstu. Partija savu kandidātu komandu plašāk prezentēja jūnijā, taču 3. jūlijā CVK iesniegtais saraksts vairs nebija pilnībā identisks iepriekš publiskotajam. Tātad vēl pirms oficiālās priekšvēlēšanu cīņas noslēguma JKP kandidātu komandā bija notikušas izmaiņas. Politiski šādas izmaiņas var radīt jautājumus par partijas kandidātu atlases procesu un to, cik stabils bijis sākotnēji publiski pieteiktais sastāvs.
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Nākamnedēļ iepazīstināšanu ar 15. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar 11. sarakstu – partiju “Latvijas attīstībai”.