Rīgā “Baltās nakts” laikā uz AB dambja būs apskatāma noslēpumaina “dāvana”
5. septembrī mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts 2026” ietvaros Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa piedāvā skatīt Līgas Spundes instalāciju Surprise, Surprise, kas atradīsies uz AB dambja un būs redzama līdz 15. septembrim. Līdz plkst. 00.00 bez maksas būs iespējams apmeklēt arī abas Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas izstādes – “Kā tu šodien jūties? Emociju pratība” Lielajā zālē un Sarmītes Māliņas personālizstādi “Skatīšanās no malas” Mazajā zālē.
Instalācija Surprise, Surprise
Šī ir pirmā reize, kad Rīgā tiks eksponēta mākslinieces Līgas Spundes instalācija Surprise, Surprise, kas pirms tam izstādīta 2024. gadā Viļņā. Šis darbs ir daļa no izstādes “Kā tu šodien jūties? Emociju pratība” vides mākslas objektiem, kas skatāmi pilsētvidē – līdzās Kristas Vindbergas-Auznieces veidotajam skatlogam Amatu ielā 4 un Paula Rietuma soliņiem, uz kuriem var piesēst Doma laukumā, pie Pēterbaznīcas, pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas.
Instalācija Surprise, Surprise tapusi, iedvesmojoties no slavenās zilās Tiffany & Co. dāvanu kārbas, kuru 2017. gada 20. janvārī, ierodoties Baltajā namā uz prezidenta inaugurācijas ceremoniju, Melānija Trampa pasniedza Mišelai Obamai. Obamas neslēptais apmulsums par negaidīto dāvanu un neveiklā pateicība – “jūs atnesāt mums dāvanas!” – kļuva par auglīgu augsni neskaitāmiem interneta jokiem un spekulācijām par to, kas varētu atrasties zilajā kārbā. Tās saturs publiski tā arī netika atklāts, ļaujot noslēpumainajai dāvanai kļūt par savdabīgu metaforu tam, kas vēl tikai sekos.
Atsaucoties uz franču sociologa un antropologa Marsela Mosa 1925. gadā publicēto eseju “Dāvana”, bezmaksas dāvanas nepastāv. Dāvana vienmēr veido attiecības un saistības, radot pienākumu atdarīt un gaidas saņemt kaut ko pretī. Paturot to prātā, Surprise, Surprise pievēršas dāvanai ne tikai kā laipnības un labvēlības žestam, bet arī kā sociālam un politiskam darījumam. Ko nozīmē pieņemt dāvanu? Ko mēs pieņemam līdz ar to? Un ko iesākt ar dāvanu, kas ir ne tikai negaidīta, bet, iespējams, arī nevēlama?
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Izstādes Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā
Kultūras foruma “Baltā nakts 2026” ietvaros Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa būs atvērta līdz pusnaktij. Lielajā zālē šobrīd skatāma multimediāla izstāde “Kā tu šodien jūties? Emociju pratība”, kas veltīta ārstei Ilzei Aizsilniecei (1966–2025). Izstādes kuratores ir Una Meistere un Daiga Rudzāte.
Savukārt Mazajā zālē būs apskatāma Sarmītes Māliņas izstāde “Skatīšanās no malas” – tā ir otrā izstāde Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas šogad aizsāktā cikla “Milži” (kas veltīts hrestomātiskām Latvijas laikmetīgās mākslas vēstures parādībām) ietvaros. “Skatīšanās no malas” ir Sarmītes Māliņas radītā objekta nosaukums, kas 1990. gadā tika eksponēts pirmajā objektu un instalāciju mākslas lielformāta izstādē “Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940.–1990. gads” izstāžu zālē “Latvija”.