Jelgavas novadā šoferis traucas ar 172 km/h - saņem 1400 eiro sodu un zaudē tiesības
Otrdien Jelgavas novadā kādam braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sods un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, informēja Valsts policija (VP).
Pēc plkst. 10.30 likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas beigas", pamanīja neierasti ātri pretim braucošu "Volkswagen" markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā (km/h), pārvietojās ar 172 km/h lielu ātrumu, tādējādi atļauto braukšanas ātrumu pārkāpjot par 82 km/h.
VP amatpersonas nekavējoties aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt automašīnu. Apturot automašīnu, konstatēts, ka pie stūres sēdies kāds 1990. gadā dzimis vīrietis.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu policijā sākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta 261. daļas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 kilometriem stundā ar vieglo automobili. Par šādu pārkāpumu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 1400 līdz 2000 eiro un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no 12 līdz 36 mēnešiem.
Šajā gadījumā vīrietim piemērots naudas sods 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.