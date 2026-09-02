Vienības brauciena dēļ nedēļas nogalē starp Rīgu un Siguldu kursēs garāki vilcieni
Nedēļas nogalē Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciena dēļ AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", norīkos garākus vilcienu sastāvus starp Siguldu un Rīgu, informēja uzņēmums.
Sestdien, 5. septembrī, no Rīgas uz Siguldu vilciens ar četriem vagoniem aties plkst. 18.30.
Tikmēr svētdien, 6. septembrī, no Rīgas uz Siguldu vilcieni ar četriem vagoniem aties plkst. 8. un 11., bet ar pieciem vagoniem - plkst. 9.30 un 20.30. Savukārt no Siguldas uz Rīgu četru vagonu sastāvā vilcieni aties plkst. 6.52, 9.29 un 12.29, bet ar pieciem vagoniem - plkst. 19.16.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā bija 67,345 miljoni eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 21,7% un bija 978 962 eiro.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.