Sestdien Rīgā pirmo reizi norisināsies Antonijas ielas svētki
Vasaras izskaņā, 5. septembrī, Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu tās iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem – pirmo reizi norisināsies Antonijas ielas svētki, aizsākot jaunu tradīciju pilsētvidē.
Svētki ir dāvana pilsētai, iedzīvotājiem un tās viesiem no vietējās bankas Signet Bankas, kas jau 10 gadus Antonijas ielu sauc par savām mājām. Šie svētki dod iespēju satikties, iepazīt Antonijas ielu no cita skatpunkta un kopīgi piedzīvot tās īpašo noskaņu. Visas dienas garumā ielu piepildīs mūzika, dažādas aktivitātes un restorānu un kafejnīcu garšu baudījumi, savukārt par svētku centrālo satikšanās vietu kļūs gandrīz 60 metru garš kopienas galds, pie kura ikviens būs aicināts piesēst, baudīt maltīti un sarunas.
Muzikālā programma norisināsies no plkst. 13.00 līdz 22.00, vedot klausītājus muzikālā ceļojumā cauri dažādiem žanriem un laikmetiem. Par muzikālo atmosfēru visas dienas garumā rūpēsies DJ Roadchanger.
13.00 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kamermūzika: “Latvian Brass” un Džeimss Bonds
15.30 – R & R Project / M/Darbnīca House of Jazz: “Young & Talented”
17.00 – Chris Noah
18.30 – Vectēva Papirosi
20.00 – Latvijas Nacionālā teātra aktieru duets: Zane Dombrovska un Mārcis Maņjakovs
21.15 – DJ Roadchanger noslēguma ballīte
Antonijas ielas svētkos darbosies vairākas aktivitāšu zonas gan lieliem, gan maziem. Varēs piedalīties grāmatu apmaiņā un grāmatzīmju izgatavošanas, zīmēšanas darbnīcās, izmēģināt spēkus finanšu pratības aktivitātēs, satikt Tutas lietu varoņus un bez maksas apmeklēt Medicīnas muzeju.
Antonijas ielas garumā:
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13.00-17.00 – Bērnu aktivitāšu darbnīcas un tikšanās ar Tutas lietu varoņiem
13.00-20.00 – Signet Bankas finanšu pratības stūrītis
13.00-22.30 – Restorānu un bāru īpašais svētku piedāvājums
Medicīnas muzeja pagalmā:
12.30-13.30 – Atvērtā jogas nodarbība ar PiYO Studio
13.00-17.00 – “Laiks lasīt” grāmatu maiņas punkts un darbnīcas
15.00-17.00 – Muzejs apmeklētājiem pieejams bez maksas
Svētku laikā Signet Banka aicinās viesus piedalīties aktivitātēs finanšu pratības zonā un iegriezt laimes ratu ar vērtīgām balvām. Kā norāda Signet Bankas valdes locekle Ineta Done:
“Antonijas ielas svētki ir Signet Bankas dāvana ielai un tās cilvēkiem. Jau vairāk nekā desmit gadus Antonijas iela ir mūsu mājvieta, tāpēc vēlamies ne vien būt daļa no šīs apkaimes ikdienas, bet arī kopīgi radīt svētkus, kas vieno kaimiņus, draugus un pilsētas viesus. Vienlaikus vēlamies likt pamatus jaunai tradīcijai, kas ar katru gadu pulcētu arvien plašāku cilvēku loku un papildinātu Antonijas ielas stāstu ar jauniem, kopīgi piedzīvotiem notikumiem. Svētku laikā aicinām ikvienu iesaistīties mūsu finanšu pratības zonas aktivitātēs, vairāk uzzināt par investēšanu un neformālā gaisotnē aprunāties ar mūsu kolēģiem par investīciju iespējām un savu finanšu mērķu sasniegšanu.”
5. septembrī svētku norises laikā Antonijas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai būs slēgta automašīnu satiksme.
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Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs: “Šovasar Rīga ir spērusi vēl vienu soli, lai brīvdienās pilsētas ielas vairāk atdotu cilvēkiem. Augustā sākām brīvdienu gājēju ielu iniciatīvu, kas turpināsies līdz 20. septembrim, dodot vairāk vietas pastaigām, satikšanās reizēm, kultūrai un pilsētas dzīvei. Prieks redzēt, ka šo iespēju izmanto arī uzņēmēji, paši radot notikumus un dodot cilvēkiem vēl vienu iemeslu izbaudīt pilsētu. Antonijas ielas svētki ir lielisks piemērs tam, kā pašvaldības iniciatīva un uzņēmēju iesaiste var papildināt viena otru. Ceru, ka šādi svētki kļūs par tradīciju un līdzīgas iniciatīvas redzēsim arvien vairāk arī citās Rīgas ielās.”
Svarīga svētku daļa būs kopīga maltīte pie gandrīz 60 metru garā kopienas galda. Svētkiem īpašus piedāvājumus būs sagatavojuši apkārtnes restorāni un kafejnīcas, kā arī “Smor”, “Kest”, “Wine Collector”, “Noble Wine”, “Riviera”, “Crepes Cafe”, “OBDO”, “Brants Coffee” un “Skrīveru saldējums”. Īpaši aicinām ieturēt kopīgas vakariņas ar Antoniju, sākot no plkst. 18.00, kad kopienas galds tiks sagatavots vakara svinībām. Aicinām sekot līdzi Instagram un Facebook.