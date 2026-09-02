Četros Latvijas reģionos diskutēs par lauksaimniecības nākotni
Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) rudenī aicina lauksaimniekus un nozares pārstāvjus uz reģionālu forumu-dialogu ciklu “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai”.
Pasākumi turpinās pavasarī aizsākto diskusiju ciklu par Lauksaimniecības izaugsmes plānu 2026.–2036. gadam. Pirmais no četriem reģionālajiem forumiem notiks 28. augustā Ludzas kultūras namā.
Pavasarī ZM un LLKC rīkoja reģionālās konferences “Ceļā uz veselu laukSaimniecību”, kurās tika prezentēts Lauksaimniecības izaugsmes plāns un pārrunāti ar tā īstenošanu saistītie izaicinājumi. Savukārt vasarā lauksaimniecības nozares pārstāvji strādāja pie nozaru stratēģiju izstrādes.
Rudens pasākumi būs citādi nekā pavasara konferences – tie nebūs tradicionāli pasākumi ar prezentācijām un paneļdiskusijām uz skatuves. Tā vietā paredzēta atvērtāka un neformālāka saruna starp lauksaimniekiem, nozares pārstāvjiem un politikas veidotājiem.
Diskusijās paredzēts pārrunāt izstrādāto ceļa karti lauksaimniekiem, nozaru vasarā sagatavotās stratēģijas, kā arī to, kas nepieciešams, lai Lauksaimniecības izaugsmes plāns tiktu īstenots pēc iespējas veiksmīgāk, ņemot vērā dažādo Latvijas reģionu situāciju.
“Izaugsmes plāns būs tik spēcīgs, cik labi mēs protam sadzirdēt cits citu – gan nozares, gan reģionus. Šī rudens saruna nav atskaite par paveikto, bet iespēja pārliecināties, ka plāns virzās kopsolī ar to, ko lauksaimnieki reāli redz un piedzīvo savā ikdienā,” norāda ZM valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Liene Jansone.
LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis uzsver, ka lauksaimniecības nozarei jāgatavojas pārmaiņām, ko rada gan klimata pārmaiņas, gan izmaiņas pasaules ekonomikā un drošības situācijā.
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Viņš norāda, ka nākotnē Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējums nebūs tik plaši pieejams kā līdz šim, tādēļ arvien lielāka nozīme būs atbalsta piešķiršanai par konkrētu sniegumu un rezultātiem.
“LLKC uzdevums ir radīt šai sarunai telpu un panākt, lai katra balss tiek sadzirdēta un nonāk tur, kur var ietekmēt lēmumus,” sacīja Cimermanis.
Uz forumiem aicināts ikviens lauksaimnieks, lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību, pārstrādes uzņēmumu un nozares nevalstisko organizāciju pārstāvis.
Pirmais forums “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai” notiks 28. augustā Ludzas kultūras namā, Stacijas ielā 41.
Nākamie reģionālie pasākumi paredzēti 18. septembrī Dobelē, 25. septembrī Cēsīs un 1. oktobrī Kuldīgā. Par precīzām norises vietām un pasākumu laikiem organizatori informēs atsevišķi.